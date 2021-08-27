Çanakkale Savaş Objeleri ve Fotoğrafları Sergisi, MBA Okulları Bursa Özlüce Kampüsü'nde
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Çanakkale Savaş Objeleri ve Fotoğrafları Sergisi, MBA Okulları Bursa Özlüce Kampüsü'nde

Çanakkale Savaş Objeleri ve Fotoğrafları Sergisi, MBA Okulları Bursa Özlüce Kampüsü'nde
Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz - Haberler | Ekonomi

Çanakkale Savaş Objeleri ve Fotoğrafları Sergisi, 30 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında MBA Okulları Bursa Özlüce Kampüsü'nde ziyaretçileriyle buluşacak.

Çanakkale Savaş Objeleri ve Fotoğrafları Sergisi, 30 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında MBA Okulları Bursa Özlüce Kampüsü'nde ziyaretçileriyle buluşacak.

MBA Okulları'ndan yapılan açıklamaya göre, Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümünde Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı iş birliği ile hazırlanan gezici Çanakkale Savaş Objeleri ve Fotoğrafları Sergisi'nin yeni durağı Bursa oldu.

Çanakkale'de yazılan destanın unutulmaması ve Çanakkale ruhunun gelecek nesillere aktarılması hedefiyle Etik Tur organizasyonu ile yurdun dört bir yanını gezen Çanakkale Savaş Objeleri ve Fotoğrafları Sergisi, 30 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında MBA Okulları Bursa Özlüce Kampüsü'nde ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek. Çanakkale Savaşı'ndan bugüne kalabilmiş orijinal harp malzemeleri ile kişisel objelerin ve görsellerin yer aldığı sergi, toplam 20 pano ve 20 vitrinden oluşuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MBA Okulları Bursa Özlüce Kampüs Müdürü Burhan Yazgan, Çanakkale Savaş Objeleri ve Fotoğrafları Sergisi'ni kampüslerinde ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, sergiye herkesin davetli olduğunu kaydetti.

Yazgan, "Şehitler diyarından yurdun dört bir yanına kültür hizmeti sunmak üzere hazırlanan gezici serginin durağı İstanbul'da bulunan kampüslerimizden sonra Bursa Özlüce oldu. Bu sergi, Çanakkale ruhunu yaşatmak üzere hazırlanmış bir sosyal sorumluluk projesi. Bu sergi ile vatan için şehit düşen 253 bin evladımızı da minnetle ve sevgiyle anıyoruz." ifadelerini kullandı.

Çanakkale Savaş Objeleri ve Fotoğrafları Sergisi, MBA Okulları Bursa Özlüce Kampüsü'nde

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz

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