"Çanakkale Savaş Malzemeleri Müzesi" Adana'da açıldı.



Çanakkale Savaşı'nın tüm yönleriyle anlatıldığı "Çanakkale Savaş Malzemeleri Müzesi" Seyhan Belediyesi'nin katkıları ile Yaşar Kemal Kültür Merkezi fuaye salonunda açıldı.



Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Çanakkale'yi her Türk vatandaşının çok iyi bilmesi ve gelecek kuşaklara anlatması gerektiğini belirterek, "Çanakkale'yi her Türk vatandaşı iyi bilerek anlayarak yaşamalı ve unutmamalıdır. Çanakkale demek Atatürk demektir. Atatürk'ü hiçbir zaman unutmayacaksınız. Bu ülkenin kurtuluşunda kahraman ecdatlarımızın verdikleri savaşı ve kahramanlığı bugün burada görerek yaşayacağız. Sizlerin birçoğunuzun Çanakkale'ye giderek ecdadımızın kahramanlık destanını görmeniz mümkün olmayabilir. Bu nedenle belediye olarak bu destanın müzesini sizlere kadar getirdik. Ne mutlu Türküm diyen bir gençlik olarak çok çalışıp atalarımızı da asla unutmayacağız" dedi.



Çanakkale Müzesi'nin işletmecisi Cengiz Yörükaslan, Türkiye genelinde gezici müzeyi vatandaşla buluşturduklarını belirterek, "102 yılını tamamlamış yüzde yüz orijinal eserleri bugün sizlere Çanakkale Müzesi olarak getirdik. Sizler atalarımızın tarihte nasıl kahramanlık destanı yazdığını burada göreceksiniz ve bunu da asla unutmayarak atamızın torunları olarak onlara yaraşır birer nesil olacaksınız" diye konuştu. - ADANA