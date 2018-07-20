Çanakkale Sahillerinde Temizlik Çalışmaları

Çanakkale Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, sahil bölgesinde temizlik çalışması yürütüyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, yaz aylarının gelmesiyle daha sık kullanılmaya başlanan sahilde rutin temizlik çalışmalarına devam ediliyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğünce düzenlenen program dahilinde rutin temizlik çalışmalarına devam eden ekipler, vatandaşların sahil kesimlerini rahat bir şekilde kullanabilmesi amacıyla lodos ve akıntı nedeniyle bölgede biriken yosunları iş makineleriyle temizledi.

Çalışma kapsamında sahillerin daha temiz ve bölge halkınca rahat bir şekilde kullanmaları amaçlanıyor.