Çanakkale sahilleri 45 gün sonra yeniden açıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çanakkale sahilleri 45 gün sonra yeniden açıldı

İhlas Haber Ajansı / Utku Yaşar Cüce - Haberler | Güncel

Çanakkale sahilleri 45 gün sonra yeniden açıldı Çanakkale'de, korona virüs (Covid-19) nedeniyle 45 gün boyunca vatandaşların kullanımına kapatılan park, bahçe ve sahiller, dün akşam açıklanan yeni normalleşme kararlarıyla birlikte yeniden kullanıma açıldı.

Çanakkale sahilleri 45 gün sonra yeniden açıldı

ÇANAKKALE - Çanakkale'de, korona virüs (Covid-19) nedeniyle 45 gün boyunca vatandaşların kullanımına kapatılan park, bahçe ve sahiller, dün akşam açıklanan yeni normalleşme kararlarıyla birlikte yeniden kullanıma açıldı. Kent merkezindeki kordon boyundaki barikatlar kaldırılırken, güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar da soluğu deniz kenarında aldı.

Çanakkale İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 15 Nisan Perşembe günü korona virüsün yayılımının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla park, bahçe ve sahiller vatandaşların kullanımına kapatılmıştı. 'Yeni kademeli normalleşme' kararları doğrultusunda park, bahçe ve sahiller 45 gün sonra yeniden halkın kullanımına açıldı. Güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar da soluğu kordon boyunda aldı.

Dün akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı basın toplantısıyla 'yeni kademeli normalleşme' kararları açıklandı. Bu kapsamda, Haziran ayı boyunca sokağa çıkma sınırlamaları hafta içi ve cumartesi günü akşam 22.00 ile sabah 05.00 saatleri arasına çekilirken, hafta sonu ise cumartesi 22.00 ile pazartesi sabahı 05.00 arası olarak belirlendi.

Çanakkale sahilleri 45 gün sonra yeniden açıldı
Çanakkale sahilleri 45 gün sonra yeniden açıldı
Çanakkale sahilleri 45 gün sonra yeniden açıldı
Çanakkale sahilleri 45 gün sonra yeniden açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Utku Yaşar Cüce

Hafta içi 22.00­-05.00 saatleri arasında getirilen sokağa çıkma kısıtlaması sosyal medyada tartışma yarattı
Hafta içi 22.00­-05.00 saatleri arasında getirilen sokağa çıkma kısıtlaması sosyal medyada tartışma yarattı
Prof. Dr. Ceyhan ve Prof. Dr. İlhan normalleşme kararlarını değerlendirdi! Umut dolu mesajlar verdiler
Prof. Dr. Ceyhan ve Prof. Dr. İlhan normalleşme kararlarını değerlendirdi! Umut dolu mesajlar verdiler
Normalleşmede sokağa çıkma kısıtlaması esnetildi! Ceza yememek için bu kurallara dikkat
Normalleşmede sokağa çıkma kısıtlaması esnetildi! Ceza yememek için bu kurallara dikkat

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Nikos Dendias Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Hadise Seda Sayan Serenay Sarıkaya Barış Murat Yağcı
Spor Ali Koç Cristiano Ozan Tufan Abdullah Avcı Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Çanakkale sahilleri 45 gün sonra yeniden açıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.6.2021 14:01:28. #1.14#

title