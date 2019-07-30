Çanakkale Sahil Güvenlik Grup Komutanlığına bağlı ekipler şüpheli her tekneyi kontrol ediyor

Çanakkale Sahil Güvenlik Grup Komutanlığına bağlı ekipler şüpheli her tekneyi kontrol ediyor

Çanakkale Sahil Güvenlik Grup Komutanlığına bağlı ekipler şüpheli gördükleri her tekneye yanaşarak evrak ve kimlik kontrolü yapıyor.

Çanakkale Sahil Güvenlik Grup Komutanlığına bağlı ekipler şüpheli her tekneyi kontrol ediyor

Çanakkale Sahil Güvenlik Grup Komutanlığına bağlı ekipler şüpheli gördükleri her tekneye yanaşarak evrak ve kimlik kontrolü yapıyor.

SAGET botları ile Çanakkale boğazında devriye gezen Sahil Güvenlik ekipleri yanaştıkları teknelerde GBT(Genel Bilgi Toplama) ve denizcilik ile ilgili evrak kontrolleri yapıyor. Adalar hattında ve Çanakkale boğazında sefer yapan gemilerde 'de uygulama yapan ekipleri evrak eksiği olan tekneler ve gemicilere ceza kesiyor. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA
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