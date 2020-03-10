ÇANAKKALE Rus savaş gemisi 'Orsk', Çanakkale Boğazı'ndan geçti
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› ÇANAKKALE Rus savaş gemisi 'Orsk', Çanakkale Boğazı'ndan geçti - Haber
Güncel

ÇANAKKALE Rus savaş gemisi 'Orsk', Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus savaş gemisi 'Orsk', Çanakkale Boğazı'ndan geçtiÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'nın Karadeniz Filosu'na bağlı 148 borda numaralı savaş gemisi 'Orsk', Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

10.03.2020 18:36 | Son Güncelleme: 10.03.2020 18:38
ÇANAKKALE Rus savaş gemisi 'Orsk', Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus savaş gemisi 'Orsk', Çanakkale Boğazı'ndan geçti

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'nın Karadeniz Filosu'na bağlı 148 borda numaralı savaş gemisi 'Orsk', Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Ege Denizi'nden saat 16.00'da Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'nın Karadeniz Filosu'na bağlı 148 borda numaralı savaş gemisi 'Orsk', saat 17.10 sıralarında Çanakkale önlerine geldi. Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağındaki 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen savaş gemisine, Türk Sahil Güvenlik botları eşlik etti. Rus savaş gemisi boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

ÇANAKKALE Rus savaş gemisi 'Orsk', Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Kaynak: DHA

Haberin Videosu:

ÇANAKKALE Rus savaş gemisi 'Orsk', Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Doktorlardan korkutan koronavirüs itirafı: İtalya gibi olabiliriz Haber
Doktorlardan korkutan koronavirüs itirafı: İtalya gibi olabiliriz
Şehit mezarındaki bayrağı değiştirmek isteyen zabıtanın acı sonu! Haber
Şehit mezarındaki bayrağı değiştirmek isteyen zabıtanın acı sonu!
Bir kentimizin başına talih kuşu kondu! İki kuyuda doğal gaz bulundu Haber
Bir kentimizin başına talih kuşu kondu! İki kuyuda doğal gaz bulundu
Cumhurbaşkanlığı'ndan milyonları ilgilendiren koronavirüs kararnamesi Haber
Cumhurbaşkanlığı'ndan milyonları ilgilendiren koronavirüs kararnamesi
Messi korkusu bunu da yaptırdı! Alınan önlem, sosyal medyayı salladı Haber
Messi korkusu bunu da yaptırdı! Alınan önlem, sosyal medyayı salladı
Koronavirüsle ilgili araştırma sonuçları korkunç gerçeği ortaya çıkardı Haber
Koronavirüsle ilgili araştırma sonuçları korkunç gerçeği ortaya çıkardı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika James Jeffrey Vladimir Putin Charles Michel Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Dilek Yaman Elçin Sangu Gülben Ergen Serenay Sarıkaya
Spor Tamer Tuna Adem Büyük Fatih Terim İsmail Kartal Emre Belözoğlu
Daha Fazla Rusya Kadın Petrol İtalya
Şu an buradasınız: ÇANAKKALE Rus savaş gemisi 'Orsk', Çanakkale Boğazı'ndan geçti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2020 20:02:30. #1.15#