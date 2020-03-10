ÇANAKKALE Rus savaş gemisi 'Orsk', Çanakkale Boğazı'ndan geçti Rus savaş gemisi 'Orsk', Çanakkale Boğazı'ndan geçtiÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'nın Karadeniz Filosu'na bağlı 148 borda numaralı savaş gemisi 'Orsk', Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Rus savaş gemisi 'Orsk', Çanakkale Boğazı'ndan geçti

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'nın Karadeniz Filosu'na bağlı 148 borda numaralı savaş gemisi 'Orsk', Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Ege Denizi'nden saat 16.00'da Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'nın Karadeniz Filosu'na bağlı 148 borda numaralı savaş gemisi 'Orsk', saat 17.10 sıralarında Çanakkale önlerine geldi. Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağındaki 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen savaş gemisine, Türk Sahil Güvenlik botları eşlik etti. Rus savaş gemisi boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Kaynak: DHA