ÇANAKKALE Rus savaş gemisi 'Novocherkassk', Çanakkale Boğazı'ndan geçti
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ÇANAKKALE Rus savaş gemisi 'Novocherkassk', Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus savaş gemisi 'Novocherkassk', Çanakkale Boğazı'ndan geçtiÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait, 142 borda numaralı savaş gemisi 'Novocherkassk', Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

11.06.2020 19:01 | Son Güncelleme: 11.06.2020 19:19

Rus savaş gemisi 'Novocherkassk', Çanakkale Boğazı'ndan geçti

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait, 142 borda numaralı savaş gemisi 'Novocherkassk', Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. Savaş gemisinin boğazdan geçişi sırasında güvertesindeki can yelekli askerler dikkat çekti.

Ege Denizi'nden saat 17.00'de Çanakkale Boğazı'na giriş yapan, Rus Donanması'nın Karadeniz Filosu'na bağlı 142 borda numaralı savaş gemisi 'Novocherkassk', saat 18.00 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağındaki 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen savaş gemisi boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Boğazdan geçiş sırasında savaş gemisine, Türk Sahil Güvenlik botları eşlik etti. Savaş gemisinin boğazdan geçişi sırasında güvertesindeki can yelekli askerler dikkat çekti.

ÇANAKKALE Rus savaş gemisi 'Novocherkassk', Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Kaynak: DHA

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