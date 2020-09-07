ÇANAKKALE Rus savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ÇANAKKALE Rus savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçtiÇANAKKALE Boğazı'ndan geçiş yapan, Rus Donanması'na ait 'PM-56' borda numaralı savaş gemisi, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

07.09.2020 13:16 | Son Güncelleme: 07.09.2020 13:22

Rus savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçiş yapan, Rus Donanması'na ait 'PM-56' borda numaralı savaş gemisi, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Ege Denizi'nden saat 11.30'da Çanakkale Boğazı'na giriş yapan, Rus Donanması'nın Karadeniz filosuna bağlı 'PM-56' borda numaralı savaş gemisi, saat 12.30 sıralarında, Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen Rus savaş gemisi, boğazın gemiler için manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. Karadeniz'e giden Rus savaş gemisine, boğaz geçişi sırasında Türk Sahil Güvenlik botuyla eşlik edildi. Savaş gemisinin güvertesinde can yelekli askerlerin olduğu görüldü.

ÇANAKKALE Rus savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Mansur Yavaş Donald Trump Meral Akşener Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Şener Fatma Girik Demet Akalın Nilperi Şahinkaya
Spor Tamer Tuna Erol Bulut Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Mahmut Tekdemir
Daha Fazla Eylül Fransa Antalya Akdeniz
Şu an buradasınız: ÇANAKKALE Rus savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.9.2020 13:23:06. #1.15#
title