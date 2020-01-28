Çanakkale rus savaş gemisi 'azov', çanakkale boğazı'ndan geçti
Haberler » Güncel » Çanakkale rus savaş gemisi 'azov', çanakkale boğazı'ndan geçti - Haber

Çanakkale rus savaş gemisi 'azov', çanakkale boğazı'ndan geçti

Rus savaş gemisi 'Azov', Çanakkale Boğazı'ndan geçtiÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'nın Karadeniz Filosu'na bağlı 151 borda numaralı savaş gemisi 'Azov', Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

28.01.2020 15:46 | Son Güncelleme: 28.01.2020 15:49
Çanakkale rus savaş gemisi 'azov', çanakkale boğazı'ndan geçti

Rus savaş gemisi 'Azov', Çanakkale Boğazı'ndan geçti

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'nın Karadeniz Filosu'na bağlı 151 borda numaralı savaş gemisi 'Azov', Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Ege Denizi'nden bugün saat 14.00'da Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'nın Karadeniz Filosu'na bağlı 151 borda numaralı savaş gemisi 'Azov', saat 15.00 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağındaki 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen savaş gemisine, Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti.

Rus savaş gemisi boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Çanakkale rus savaş gemisi 'azov', çanakkale boğazı'ndan geçti
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler