Çanakkale Rus Savaş Gemileri Peş Peşe, Çanakkale Boğazından Geçti Hd

Çanakkale Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait 494 borda numaralı 'Admiral Grigorovich' ve 490 bordo numaralı 'Admiral Essen' savaş gemileri, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.Marmara Denizi'nden bugün saat 13.30'da Çanakkale Boğazına giriş yapan Rus Donanması'na ait 494 borda numaralı 'Admiral Grigorovich' ve 490 bordo numaralı 'Admiral Essen' savaş gemileri saat 15.30'da peş peşe boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra saat 15.45 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen savaş gemileri, Ege Denizi'ne doğru açılmak üzere yol aldı.

Sahil Güvenlik botunun eşlik ettiği savaş gemilerinin güvertesindeki can yelekli askerler ise dikkat çekti.