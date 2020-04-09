ÇANAKKALE Rus savaş gemileri, Çanakkale Boğazı'ndan Marmara'ya yol aldı
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Çanakkale Boğazı, Çanakkale, Marmara, Güncel

ÇANAKKALE Rus savaş gemileri, Çanakkale Boğazı'ndan Marmara'ya yol aldı

Rus savaş gemileri, Çanakkale Boğazı'ndan Marmara'ya yol aldıÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait 499 borda numaralı 'Admiral Makarov' ile 490 borda numaralı 'Admiral Essen' savaş gemileri, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

09.04.2020 11:31 | Son Güncelleme: 09.04.2020 11:35

Rus savaş gemileri, Çanakkale Boğazı'ndan Marmara'ya yol aldı

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait 499 borda numaralı 'Admiral Makarov' ile 490 borda numaralı 'Admiral Essen' savaş gemileri, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Ege Denizi'nden bugün saat 08.00 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'na ait 499 borda numaralı 'Admiral Makarov' ile 490 borda numaralı 'Admiral Essen' savaş gemileri, saat 09.30 sıralarında Çanakkale önlerine geldi. Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısından önünden peş peşe geçen Rus savaş gemileri, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Rus savaş gemilerine, boğazdan geçiş sırasında Türk Sahil Güvenlik botları eşlik etti.

ÇANAKKALE Rus savaş gemileri, Çanakkale Boğazı'ndan Marmara'ya yol aldı

Kaynak: DHA

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ÇANAKKALE Rus savaş gemileri, Çanakkale Boğazı'ndan Marmara'ya yol aldı
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