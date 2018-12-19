Çanakkale Rus Askeri Kargo Gemisi Çanakkale Boğazı'ndan Geçti

Çanakkale Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait 'Dvinitsa-50' isimli askeri kargo gemisi, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Ege Denizi'nden bugün saat 14.30'da Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'na ait 'Dvinitsa-50' isimli askeri kargo gemisi saat 16.00 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Rus Askeri kargo gemisi, gemilerin manevra yapması en güç nokta olan Nara Burnu'nu döndükten sonra Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Askeri kargo gemisine Sahil Güvenlik botu da eşlik etti.

Kaynak: DHA