Çanakkale ruhu Şanlıurfa'ya taşındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Çanakkale ruhu Şanlıurfa'ya taşındı

15.03.2021 14:57 | Son Güncelleme: 15.03.2021 15:16
Çanakkale ruhu Şanlıurfa'ya taşındı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Çanakkale şehitlerini anma ve milli ruhu yaşatma adına bir alışveriş merkezinde, Çanakkale Savaşı'nda kullanılan gerçek obje ve materyaller sergisi açtı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Çanakkale şehitlerini anma ve milli ruhu yaşatma adına bir alışveriş merkezinde, Çanakkale Savaşı'nda kullanılan gerçek obje ve materyaller sergisi açtı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı koordinesinde bir alışveriş merkezinde ziyarete açılan sergide, Çanakkale Savaşı'nda kullanılan silahlar, mermiler, el bombaları, bıçaklar ve daha birçok materyal bulunuyor.

"Çanakkale'de iman gücü galip gelmiştir"

Tarih kokan serginin açılışını yapan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül Çanakkale Savaşı'nda kahraman Mehmetçiklerin iman gücü ile düşmanı bozguna uğrattıklarını söyledi. Beyazgül, "Bu milletin sıkıntılar içerisindeyken bile birlik ve beraberlik içerisinde olduğunu biliyoruz. Bizler o günleri çocuklarımıza anlatarak onların da tarih bilinci ve vatan aşkıyla yoğrulmalarını sağlamalıyız" dedi.

Sergi alanını gezdikten sonra değerlendirmelerde bulunan Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Halil Peltek, "Çanakkale ruhunu o günün şartlarında kullanılan materyallerle birlikte günümüze kadar taşıyarak bizlerle buluşturan herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Çanakkale Savaşı'nda kullanılan gerçek obje ve materyaller sergisi alışveriş merkezine gelen vatandaşlar tarafından da oldukça beğenildi. Çanakkale'ye gitmeye imkanları olmadıklarını ifade eden vatandaşlar, bu ruhu Şanlıurfa'ya taşınmasında ve vatandaşların istifadesine sunulmasında emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti. Serginin açılışında belediye korosu tarafından 'Hey On Beşli' adlı türkü seslendirildi. Programında sonunda ise kırmızı karanfiller, katılımcılar tarafından temsili olarak şehitlik anıtına bırakıldı. Çanakkale'den cumhuriyete gerçek tarihi objeler ve fotoğraflar sergisi 19 Mart'a kadar ziyarete açık olacak. - ŞANLIURFA

Çanakkale ruhu Şanlıurfa'ya taşındı
Çanakkale ruhu Şanlıurfa'ya taşındı
Çanakkale ruhu Şanlıurfa'ya taşındı
Çanakkale ruhu Şanlıurfa'ya taşındı
Çanakkale ruhu Şanlıurfa'ya taşındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Ömer Çelik Ziya Selçuk Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Şevket Çoruh Ayşegül Çınar Hakan Taşıyan Çağatay Ulusoy
Spor Hakan Kutlu Ersun Yanal Aykut Kocaman Halis Özkahya Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çanakkale ruhu Şanlıurfa'ya taşındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.3.2021 15:17:22. #1.16#
title