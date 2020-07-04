Çanakkale ruhu, mobil müze ile Türkiye'ye yolculuğuna başladı
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Çanakkale ruhu, mobil müze ile Türkiye'ye yolculuğuna başladı

ÇANAKKALE Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından, Çanakkale ruhunu tüm Türkiye'deki vatandaşların ayağına götürmek üzere hazırlanan mobil müzenin Türkiye yolculuğu başladı.

Çanakkale ruhu, mobil müze ile Türkiye'ye yolculuğuna başladı
04.07.2020 14:56 | Son Güncelleme: 04.07.2020 15:40

ÇANAKKALE Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından, Çanakkale ruhunu tüm Türkiye'deki vatandaşların ayağına götürmek üzere hazırlanan mobil müzenin Türkiye yolculuğu başladı. Mobil müze, iki yılda 108 noktaya ulaşacak.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, Çanakkale ruhunun tüm Türkiye'yi dolaşmasını sağlamak amacıyla 'Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi' oluşturdu. 18 Mart törenleri sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yolcu edilerek, Türkiye'yi dolaşmaya başlaması planlanan mobil müze, pandemi süreci sebebiyle törenlerin iptal olması üzerine yola çıkamadı. Normalleşme süreciyle birlikte mobil müzenin Türkiye turuna başlaması kararlaştırıldı. Çanakkale'de İskele Meydanı'na getirilen mobil müze, yolculuğu başlamadan önce ilk olarak Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, AK Parti İl Başkanı Naim Makas ile Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir tarafından gezildi. Kaşdemir, Çanakkale Savaşları'na ait objelerden oluşan TIR'daki müzeyi gezdirdiği protokol üyelerine bilgiler verdi.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi'nin Türkiye yolculuğunun bugün başladığını söyledi. Alan Başkanı Kaşdemir, "Mobil Müze ile Türkiye'deki bütün illeri ve bazı ilçelerini dolaşarak, Çanakkale ruhunu her yere taşımayı ve hissettirmeyi planlıyoruz. Cumhurbaşkanlığının 100 günlük eylem planı içerisinde de yer bulmuş olan bu mobil müze, zaten ortak değerimiz olan Çanakkale ruhunu bütün Türkiye'de vatandaşlarımıza hissettirecek. Çanakkale'yi, buraya gelemeyen vatandaşlarımızın ayağına götürmüş olacağız. Hatta Çanakkale'ye gelemeyenler de, buraya gelme isteğini uyandırma gibi bir amacımız da var" dedi. AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu ise, mobil müze projesine Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) çok destek verdiklerini belirterek, "Biz biliyoruz ki Çanakkale demek Türkiye demek. Çanakkale, Cumhuriyet'in ön sözünün yazıldığı topraklar. Biz istiyoruz ki, Türkiye'nin her noktasındaki çocuklarımız, Çanakkale ruhunu, Çanakkale'deki bu toprakları şehitlerimizin, gazilerimizin bize hediye etmek için verdiği mücadeleyi her noktada anlasınlar ve hissetsinler. Bu, sadece Çanakkale'nin tanıtımına değil, bizler için aslında millet olmanın önemini anlatacak bir TIR. Kalbi bayrak için atan herkesi de Çanakkale'ye bekliyoruz" diye konuştu. Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Türkiye genelinde zaten var olan Çanakkale ruhunun pekişmesinde ve farkındalık oluşmasında önemli bir katkısı olacağını belirttiği mobil müzenin, tüm Türkiye'yi gidiyor olmasının çok anlamlı olduğunu ifade etti. Vali Aktaş, "İki yıl sürecek projede Çanakkale'yi şu ana kadar görmemiş insanlarımıza bir tanıtım imkanı ve burayı yaşamalarına vesile olacak. Hem de ilerleyen günlerde Çanakkale'mize daha fazla vatandaşımızın gelmesini sağlayacak bir proje" ifadelerini kullandı.

Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, iki yıl boyunca Türkiye'nin 81 ilini ve bazı ilçelerini dolaşarak, toplam 108 noktaya ulaşacak. Engellilerin de müzeyi rahat dolaşabilmesi için engelli rampası bulunan TIR içindeki müzeyi gezecek olan vatandaşlar, içeriye 10'ar kişilik gruplar halinde alınacak ve girişte maske dağıtılacak.


Kaynak: DHA

Manşet

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