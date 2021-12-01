Çanakkale Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı Şahin ŞENOKLAR, Vali İlhami AKTAŞ'ı Ziyaret Etti - Haberler
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Çanakkale Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı Şahin ŞENOKLAR, Vali İlhami AKTAŞ'ı Ziyaret Etti

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Çanakkale Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı Şahin ŞENOKLAR, Vali İlhami AKTAŞ'ı Ziyaret Etti

Çanakkale Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı Şahin ŞENOKLAR, Vali İlhami AKTAŞ'ı makamında ziyaret etti.

ÇANAKKALE (Habermetre) - Çanakkale Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı Şahin ŞENOKLAR, Vali İlhami AKTAŞ'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette; Vali İlhami AKTAŞ, Başkanı Şahin ŞENOKLAR ile bir süre görüşerek sohbet etti.

Çanakkale Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı Şahin ŞENOKLAR, Vali İlhami AKTAŞ'a derneğin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Vali İlhami AKTAŞ, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Çanakkale Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı Şahin ŞENOKLAR'a teşekkür etti.

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