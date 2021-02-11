ÇANAKKALE - Ro-Ro gemisinde çıkan yangının söndürülmesine çalışılıyor (4)
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ÇANAKKALE - Ro-Ro gemisinde çıkan yangının söndürülmesine çalışılıyor (4)

11.02.2021 18:42 | Son Güncelleme: 11.02.2021 18:48

Çanakkale açıklarında, İtalya'nın Trieste Limanı'na seyir halindeki "Gallipoli Seaways" isimli Ro-Ro gemisinde yangın çıktı.

Çanakkale açıklarında, İtalya'nın Trieste Limanı'na seyir halindeki "Gallipoli Seaways" isimli Ro-Ro gemisinde yangın çıktı. Gemi karadan da müdahalenin devam etmesi için Akçansa Limanı'na getirildi.

Yangının söndürülme çalışmaları sürüyor.

ÇANAKKALE - Ro-Ro gemisinde çıkan yangının söndürülmesine çalışılıyor (4)
ÇANAKKALE - Ro-Ro gemisinde çıkan yangının söndürülmesine çalışılıyor (4)
ÇANAKKALE - Ro-Ro gemisinde çıkan yangının söndürülmesine çalışılıyor (4)
ÇANAKKALE - Ro-Ro gemisinde çıkan yangının söndürülmesine çalışılıyor (4)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Yüksel

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