ÇANAKKALE - Ro-Ro gemisinde çıkan yangının söndürülmesine çalışılıyor (4)
11.02.2021 18:42 | Son Güncelleme: 11.02.2021 18:48
Çanakkale açıklarında, İtalya'nın Trieste Limanı'na seyir halindeki "Gallipoli Seaways" isimli Ro-Ro gemisinde yangın çıktı.
Çanakkale açıklarında, İtalya'nın Trieste Limanı'na seyir halindeki "Gallipoli Seaways" isimli Ro-Ro gemisinde yangın çıktı. Gemi karadan da müdahalenin devam etmesi için Akçansa Limanı'na getirildi.
Yangının söndürülme çalışmaları sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Yüksel