ÇANAKKALE - Ramazan Bayramının ilk günü sakin geçiriyor
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ÇANAKKALE - Ramazan Bayramının ilk günü sakin geçiriyor

Anadolu Ajansı / Murat Yüksel - Haberler | Güncel

Çanakkale'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma"nın sürecinde Ramazan Bayramının ilk gününde cadde, sokak ve sahillerde sessizlik hakim oldu.

Çanakkale'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma"nın sürecinde Ramazan Bayramının ilk gününde cadde, sokak ve sahillerde sessizlik hakim oldu.

Kentte yaya ve araç yoğunluğu yaşandığı Kordon Boyu, Çarşı Caddesi ve Demircioğlu caddeleri boş kaldı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerince belirlenen noktalarda denetimlerini sürdürüyor.

ÇANAKKALE - Ramazan Bayramının ilk günü sakin geçiriyor
ÇANAKKALE - Ramazan Bayramının ilk günü sakin geçiriyor
ÇANAKKALE - Ramazan Bayramının ilk günü sakin geçiriyor
ÇANAKKALE - Ramazan Bayramının ilk günü sakin geçiriyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Yüksel

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