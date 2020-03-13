Çanakkale polisinden 'koronavirüs' broşürü
ÇANAKKALE'de polis ekipleri, koronavirüse karşı halkın bilgilendirilmesi amacıyla Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan broşürleri dağıttı.
13.03.2020 17:25 | Son Güncelleme: 13.03.2020 17:25
ÇANAKKALE'de polis ekipleri, koronavirüse karşı halkın bilgilendirilmesi amacıyla Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan broşürleri dağıttı.
Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (DTP) Şube Müdürlüğü ekipleri, halk pazarında, koronavirüs ile ilgili bilgilerin yer aldığı broşürleri dağıttı. Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan ve koronavirüsten korunma yollarının anlatıldığı broşürleri alanlar, dikkatle inceledi. Polisler, broşür verdiği kişileri sözlü olarak da virüsle ilgili bilgilendirdi.
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Kaynak: DHA