Çanakkale polisi 10 bin adet maske dağıttı Çanakkale Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşlara 10 bin adet maske dağıttı.

Çanakkale Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşlara 10 bin adet maske dağıttı.

Çanakkale Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, il merkezi ve ilçelerde maske dağıtımı gerçekleştirdi. Ekipler, yayalar ile sürücülere il merkezinde 5 bin, ilçelerde de 5 bin olmak üzere toplam 10 bin adet maske dağıttı.

Maske dağıtımlarının korona virüs tedbirleri kapsamında devam edeceği bildirildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA