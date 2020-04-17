Çanakkale polisi 10 bin adet maske dağıttı
Çanakkale Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşlara 10 bin adet maske dağıttı.
17.04.2020 18:09 | Son Güncelleme: 17.04.2020 18:09
Çanakkale Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşlara 10 bin adet maske dağıttı.
Çanakkale Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, il merkezi ve ilçelerde maske dağıtımı gerçekleştirdi. Ekipler, yayalar ile sürücülere il merkezinde 5 bin, ilçelerde de 5 bin olmak üzere toplam 10 bin adet maske dağıttı.
Maske dağıtımlarının korona virüs tedbirleri kapsamında devam edeceği bildirildi. - ÇANAKKALE
Kaynak: İHA