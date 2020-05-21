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Çanakkale pazarında kurallara uyuldu, sosyal mesafeye dikkat edildi

Çanakkale pazarında kurallara uyuldu, sosyal mesafeye dikkat edildi Çanakkale'de, yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramında sokağa çıkma yasağı ilan edilince, yalnızca Cuma günü kurulan halk pazarına Perşembe günü de eklendi.

21.05.2020 13:28 | Son Güncelleme: 21.05.2020 13:30

Çanakkale pazarında kurallara uyuldu, sosyal mesafeye dikkat edildi

ÇANAKKALE - Çanakkale'de, yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramında sokağa çıkma yasağı ilan edilince, yalnızca Cuma günü kurulan halk pazarına Perşembe günü de eklendi. İnsanlar, rahat rahat alışverişini yaptı. Ne yoğunluk yaşandı ne de sosyal mesafe kuralı bozuldu.

Ramazan Bayramında sokağa çıkma yasağı nedeniyle Esenler Mahallesindeki Cumartesi ile Pazar Pazarı kurulmayacak. İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince; Çanakkale Kapalı Pazar Yerinde 4 günlük sokağa çıkma yasağında vatandaşların zorluk yaşamaması için bugün de pazar kuruldu. Pazar yerine girişte vatandaşların ateşi ölçülüp, maske kontrolü yapıldı. Maskesi olmayana da ücretsiz maske verildi.

"Pazarın 2 güne çıkarılması iyi oldu"

Pazarın bugün kurularak yarın oluşacak insan kalabalığının önüne geçildiğini belirten pazar esnafı Hakan Oktaş, "Eldiven ve maske konusunda Pazar esnafını, zabıta arkadaşlar devamlı uyarıyor. Biz de önem göstermeye çalışıyoruz. Pazarın 2 güne çıkarılması iyi oldu. Çünkü yoğunluğu da azalttı. Pazar sadece Cuma günü olsaydı baya bir yoğun olurdu. Bugün ve yarın olarak ikiye böldüğümüzde insanlar daha rahat pazar yapacaktır diye düşünüyoruz. Şuan kalabalık değil ama ilgi olacak gibi duruyor. Böyle olması çok iyi oldu. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle insanlar yarın yüklenme yapabilirdi" dedi.

"Cuma günü olan yığılmayı önler"

Bir başka pazar esnafı Tamer Çekiç ise "Pazar esnafı her türlü tedbirini alıyor. Maskesini, eldivenini takıyor ve uzaktan alışveriş yapıyor. Pazarın Perşembe günü de olması çok iyi oldu. Cuma günü olan yığılmayı önler" diye konuştu.

Polis ve zabıta ekipleri pazar giriş çıkışlarında gerekli tedbirleri alarak, içerideki yoğunluğa göre vatandaşların alana girmesini sağlıyor. Öte yandan, Çanakkale halkı da pazar yerinde hem sosyal mesafe kurallarına uyuyor hem de maske ve eldivensiz sokağa çıkmıyor.

Çanakkale pazarında kurallara uyuldu, sosyal mesafeye dikkat edildi

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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