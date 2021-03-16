Çanakkale Pandemi Kurulu, Vali İlhami Aktaş başkanlığında toplandı
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Çanakkale Pandemi Kurulu, Vali İlhami Aktaş başkanlığında toplandı

16.03.2021 16:07 | Son Güncelleme: 16.03.2021 16:10
Çanakkale Pandemi Kurulu, Vali İlhami Aktaş başkanlığında toplandı

Çanakkale İl Pandemi Kurulu, Vali İlhami Aktaş başkanlığında toplandı.

Çanakkale İl Pandemi Kurulu, Vali İlhami Aktaş başkanlığında toplandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Deniz Polisevi'ndeki toplantıda, kentteki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları, vakaların azaltılması için alınacak tedbirler, aşılama faaliyetleri ve "Dinamik Denetim Süreci" detaylı bir şekilde görüşüldü.

Toplantıda koronavirüs sürecinde Çanakkale genelindeki son durum, alınan tedbirler, yapılan denetimler ve salgınla mücadele sürecinde uygulanan tedbirler değerlendirildi. İlde salgının başlangıcından bugüne kadar yapılan testler ve sonuçları, vaka durumu, tedavi süreçleri, aşılama faaliyetlerinde gelinen son durum ve filyasyon çalışmaları hakkında İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Taşçı tarafından sunum yapıldı.

Alınacak tedbirler hakkında görüş alışverişiyle sona eren toplantıya, Vali Yardımcısı Ali Muhiddin Varol, Çanakkale Belediye Başkan Yardımcısı İrfan Mutluay, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Tahsin Saruhan, Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanı Binbaşı Ercan Oran, Kepez Belediye Başkanı Birol Arslan, kurum müdürleri ve STK temsilcileri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Akay

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