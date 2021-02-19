Çanakkale pandemi kurulu Vali İlhami Aktaş başkanlığında toplandı
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Çanakkale pandemi kurulu Vali İlhami Aktaş başkanlığında toplandı

19.02.2021 12:17 | Son Güncelleme: 19.02.2021 12:17
Çanakkale pandemi kurulu Vali İlhami Aktaş başkanlığında toplandı

Çanakkale İl Pandemi Kurulu Vali İlhami Aktaş başkanlığında toplandı.

Çanakkale İl Pandemi Kurulu Vali İlhami Aktaş başkanlığında toplandı.

Koronavirüs ile mücadele çalışmaları kapsamında kurul üyeleri ile görüş alışverişinde bulunulduğu toplantıda Çanakkale genelinde salgın ile mücadele ve yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

Toplantıda, İl Sağlık Müdürlüğü Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Aslı Okan tarafından koronavirüs ile mücadelede ilin son durumu, gelinen seviye, yapılan çalışmalar ve bundan sonra izlenecek çalışma planı hakkında sunum yapılarak kurul üyeleri bilgilendirildi.

Deniz Polis Evinde gerçekleştirilen toplantıya Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karişit, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Vali Yardımcısı Ali Muhiddin Varol, İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Taşçı, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Tahsin Saruhan, Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanı Kıdemli Binbaşı Ercan Oran, Kepez Belediye Başkanı Birol Arslan ve kurul üyesi kamu kurum temsilcileri katıldı.

Pandemi kurulu toplantısı görüş, öneri ve değerlendirmelerin ardından sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Akay

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