ÇANAKKALE - Orman yangınına müdahale ediliyor (2)

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Bekirler Köyü yakınlarında, kaynak makinesinden çıktığı iddia edilen yangın ormana sıçradı.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Bekirler Köyü yakınlarında, kaynak makinesinden çıktığı iddia edilen yangın ormana sıçradı. Ekipler, yangının Işıkeli Köyü Kayalıdağ bölgesine sıçramaması için yoğun şekilde mücadele ediyor

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine 15 kilometre uzaklıkta bulunan Bekirler Köyü yakınlarında orman yangını çıktı. Köyde bulunan bir ağılda kaynak yapılırken çıktığı iddia edilen yangın, hızla ormanlık alana sıçradı. Yangına Bayramiç Orman İşletme Müdürlüğü, Bayramiç Belediyesi itfaiye ekipleri ve vatandaşlar müdahale etti. Ekiplerin 1 uçak, 6 helikopter, 2 dozer ve 29 arazözle müdahale ettiği yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor. Ekipler, yangının Işıkeli Köyü Kayalıdağ bölgesine sıçramaması için yoğun şekilde mücadele ediyor. Yangın ise halen devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabahattin Sallama