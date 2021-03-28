ÇANAKKALE - Orman üretim işçiliğinde mesleki yeterlilik sınavı yapıldı
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ÇANAKKALE - Orman üretim işçiliğinde mesleki yeterlilik sınavı yapıldı

Anadolu Ajansı / Serten Akkaya - Haberler | Güncel

Çanakkale Orman İşletme Müdür Yardımcısı Semih Saraçlı'nın sınav hakkında bilgilendirme konuşması Kesimcilerin sınavdan genel görüntüsü Biga Orman İşletme Müdürlüğü Karabiga Şefi Berk Bağırgan'ın bilgilendirme konuşması ÇANAKKALE - Orman üretim işçiliğinde mesleki yeterlilik sınavı yapıldı.

Çanakkale Orman İşletme Müdür Yardımcısı Semih Saraçlı'nın sınav hakkında bilgilendirme konuşması

Kesimcilerin sınavdan genel görüntüsü

Biga Orman İşletme Müdürlüğü Karabiga Şefi Berk Bağırgan'ın bilgilendirme konuşması ÇANAKKALE - Orman üretim işçiliğinde mesleki yeterlilik sınavı yapıldı.

ÇANAKKALE - Orman üretim işçiliğinde mesleki yeterlilik sınavı yapıldı
ÇANAKKALE - Orman üretim işçiliğinde mesleki yeterlilik sınavı yapıldı
ÇANAKKALE - Orman üretim işçiliğinde mesleki yeterlilik sınavı yapıldı
ÇANAKKALE - Orman üretim işçiliğinde mesleki yeterlilik sınavı yapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serten Akkaya

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