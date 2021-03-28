ÇANAKKALE - Orman üretim işçiliğinde mesleki yeterlilik sınavı yapıldı
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Çanakkale Orman İşletme Müdür Yardımcısı Semih Saraçlı'nın sınav hakkında bilgilendirme konuşması Kesimcilerin sınavdan genel görüntüsü Biga Orman İşletme Müdürlüğü Karabiga Şefi Berk Bağırgan'ın bilgilendirme konuşması ÇANAKKALE - Orman üretim işçiliğinde mesleki yeterlilik sınavı yapıldı.
Çanakkale Orman İşletme Müdür Yardımcısı Semih Saraçlı'nın sınav hakkında bilgilendirme konuşması
Kesimcilerin sınavdan genel görüntüsü
Biga Orman İşletme Müdürlüğü Karabiga Şefi Berk Bağırgan'ın bilgilendirme konuşması ÇANAKKALE - Orman üretim işçiliğinde mesleki yeterlilik sınavı yapıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Serten Akkaya