Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi öğretim üyesine Kazakistan'dan madalya Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Öğretim Üyesi şair Prof. Dr. Memmed İsmail, Türk dünyası edebiyatı ve bilimine katkılarından dolayı Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından madalyayla onurlandırıldı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Öğretim Üyesi şair Prof. Dr. Memmed İsmail, Türk dünyası edebiyatı ve bilimine katkılarından dolayı Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından madalyayla onurlandırıldı.

ÇOMÜ'den yapılan açıklamada, Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi İsmail'e, Kazakistan Halk Meclisinin 25. yıl dönümü vesilesiyle madalya verildiği belirtildi.

Madalyanın Kazakistan Kurucu Cumhurbaşkanı Elbaşı Nursultan Nazarbayev tarafından imzalandığı bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Şimdiye kadar Prof. Dr. Memmed İsmail, Kazakistan'ın önemli şairlerinden Oljas Süleymenov'un 'Kil Kitabı' ve Bahıtjan Kanapyanov'un 'Kum Saati' kitaplarını Türkiye Türkçesine aktarmış ve yayınlatmıştır. Kazakistan'da ise İsmail'in 'Jürek Otu'nun Kazakça, 'Meç Nadejdı-Ümit Kılıçları'nın Rusça kitapları yayınlanmıştır."

Kaynak: AA