Çanakkale öğrenciler, simülasyon tır'ında 7.4'lük depremi yaşadı

21.10.2019 14:00

ÇANAKKALE Öğrenciler, Simülasyon TIR'ında 7.4'lük depremi yaşadı

Öğrenciler, Simülasyon TIR'ında 7.4'lük depremi yaşadı

Çanakkale'de, 'Deprem Simülasyon TIR'ı'nda, öğrencilere 7.4 büyüklüğündeki Gölcük depremi yaşatılarak, deprem sırasında yapılması gerekenler uygulamalı şekilde anlatıldı.

Ankara Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından Çanakkale'de iskele meydanına getirilen 'Deprem Simülasyon TIR'ı', 'Afetlere Hazırlık Yılı' etkinlikleri kapsamında halkı bilinçlendirmek ve afetlere karşı farkındalığını arttırmak amacıyla 25 Ekim tarihine kadar açık kalacak. Bu kapsamda, Deprem Simülasyon TIR'ını ziyaret eden Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Acil Yardım Afet Yönetimi (AYAY) bölümü öğrencilerine, AFAD yetkilileri tarafından deprem esnasında yapılması gerekenler, 17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki Gölcük depremi yaşatılarak, uygulamalı şekilde anlatıldı.

'DEPREM HAYATIMIZIN BİR GERÇEĞİDİR'

Depremin, ne zaman ve nerede nasıl yakalanılacağının bilinmediği bir doğal afet olduğunu belirten Çanakkale AFAD İl Müdürü Levent Yılmaz, İlimiz birinci derecede deprem kuşağında olması nedeniyle, önceliğimiz böylesi olası bir afete karşı bilinçli ve hazır bir toplum oluşturmak. Bu yüzden eğitimleri önemsiyoruz. Depremler hayatımızın bir gerçeğidir. Deprem TIR'ımız 5 gün boyunca ilimizde olacaktır. Çocuklarımıza, vatandaşlarımıza, ilgili STK'larımıza, okullarda ya da evde nasıl önlemler alınması gerektiğini birebir yaşayarak anlatma fırsatı bulacağız dedi.

Kaynak: DHA