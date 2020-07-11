ÇANAKKALE O çiftçi, köpeklerini traktöre neden bağlayarak götürdüğünü açıkladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ÇANAKKALE O çiftçi, köpeklerini traktöre neden bağlayarak götürdüğünü açıkladı

O çiftçi, köpeklerini traktöre neden bağlayarak götürdüğünü açıkladıÇANAKKALE'de iki köpeğini traktörünün arkasına iple bağlayarak, tarlasına giderken görüntülenen kişinin, tarımla uğraşan emekli öğretmen Nizamettin Yılmaz olduğu ortaya çıktı.

11.07.2020 12:58 | Son Güncelleme: 11.07.2020 13:04

O çiftçi, köpeklerini traktöre neden bağlayarak götürdüğünü açıkladı

ÇANAKKALE'de iki köpeğini traktörünün arkasına iple bağlayarak, tarlasına giderken görüntülenen kişinin, tarımla uğraşan emekli öğretmen Nizamettin Yılmaz olduğu ortaya çıktı. Görüntülerin yanlış anlaşıldığını belirten Yılmaz, kendisiyle birlikte her gün tarlaya gidip gelen Takoz ve Çakır isimli av köpeklerini, yoldan geçerken bir kazaya yol açmamak için traktöre bağladığını söyledi.

Merkeze bağlı Sarıcaeli köyü yolunda tarlasına giden bir çiftçinin, iki köpeğini iple traktöre bağlayıp götürdüğü anlar, yoldan geçen vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Vatandaşlardan tepki gören o çiftçinin, emekli öğretmen Nizamettin Yılmaz olduğu ortaya çıktı. Emekli olduktan sonra Sarıcaeli köyü çevresindeki tarlalarında tarıma başlayan Nizamettin Yılmaz'ın aynı zamanda av merakı bulunduğu, traktöre bağlayarak götürdüğü hayvanların ise, Takoz ve Çakır isimli kuşçu köpekleri olduğu anlaşıldı.

'BENİM EN SADIK DOSTLARIM ONLAR'

Sarıcaeli köyündeki şeftali bahçesinde iki av köpeğini de yanına alarak, tepkilere yol açan görüntülerle ilgili konuşan emekli öğretmen Nizamettin Yılmaz, hayvan haklarına saygılı, hayvanları seven bir insan olduğunu söyledi. İki av köpeğini traktöre bağlayarak götürmesinin, görüntüleri çeken kişilerce yanlış anlaşıldığını belirten Yılmaz, "Emekli öğretmenim, tarımla uğraşıyorum. Her çeşit hayvanım var. Köpeklerim, tavuklarım, kazlarım var. Zamanımı bu şeftali bahçemde geçiririm. Başka tarlalarım da var ekip, biçtiğim. Traktör ile bu çevrede gezerken iki av köpeğim de hep benimle beraber gelip giderler. İzmir-Bursa karayolunu birbirine bağlayan çevre yolunu geçmek zorundayım. Oradan geçerken köpeklerimi traktöre bağladım. Trafik kurallarına uymazlar, orada bir kazaya sebep olurum diye düşündüm. 200-300 metrelik bölümde traktörüm ile birinci viteste, yavaşça gittim. O arada bir bayan geldi, görüntüleri çekmiş. Bana, köpekleri neden bağladığımı sordu. Ben de bu şekilde karayolunu geçmek zorunda olduğumu söyledim. O da hayvanlara işkence yaptığımı düşünüp beni yanlış anlamış sanırım. Kesinlikle ben hayvan haklarına saygı gösteren ve hayvanları seven bir insanım. Bu köpeklere işkence yaptığımı düşünmek bile olamaz. Benim her zaman en sadık dostlarım onlar" dedi.

'EN İYİ ŞEKİLDE BAKIYORUM'

Şeftali bahçesindeki iki av köpeği, Nizamettin Yılmaz'ı karşılarında gördüklerinde yanına koşup kendisine sevgi gösterisinde bulundu. Yılmaz da bu iki köpek ve bir de büyütmek üzere aldığı yavru köpeği ile oynayıp, onları sevdi ve yiyecek vererek karınlarını doyurdu. Yılmaz, "Takoz ve Çakır ikisi de benim arkadaşım. Bütün kış boyunca benim av arkadaşım bunlar. Yazın da böyle bakıyorum onlara. Benimle beraber tarlaya da gezmeye de giderler. Günlük yaşamda hep beraberiz. Bakımlarını en iyi şekilde yapıyorum. Kayıtları var, aşıları tam olarak yapılır" diye konuştu.

ÇANAKKALE O çiftçi, köpeklerini traktöre neden bağlayarak götürdüğünü açıkladı

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

ORC'nin son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! Sadece dört parti seçim barajını geçebildi Politika
ORC'nin son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! Sadece dört parti seçim barajını geçebildi
Danıştay'ın Ayasofya'da ibadetin önünü açmasının ardından Twitter'da ilk tepkiler Politika
Danıştay'ın Ayasofya'da ibadetin önünü açmasının ardından Twitter'da ilk tepkiler
Yıldız Tilbe'den Ayasofya paylaşımı: Allah devletimize, milletimize zeval vermesin Magazin
Yıldız Tilbe'den Ayasofya paylaşımı: Allah devletimize, milletimize zeval vermesin
Isparta'da koronavirüs vaka sayısı 9 kat arttı, Vali'den uyarı gecikmedi: Rehavete kapılmayın Güncel
Isparta'da koronavirüs vaka sayısı 9 kat arttı, Vali'den uyarı gecikmedi: Rehavete kapılmayın
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, korona tedavisinde kullanılacak ilaca üretim ruhsatı verdi Güncel
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, korona tedavisinde kullanılacak ilaca üretim ruhsatı verdi
Herkesin cevabını merak ettiği soru: Ayasofya Camii'nin imamı kim? Güncel
Herkesin cevabını merak ettiği soru: Ayasofya Camii'nin imamı kim?
Bülent Arınç'tan Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine ilişkin yorum: Şükürler olsun
Bülent Arınç'tan Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine ilişkin yorum: Şükürler olsun
Burcu Biricik ile Emre Yetkin korona korkusuyla hastaneye koştu
Burcu Biricik ile Emre Yetkin korona korkusuyla hastaneye koştu
İstanbul'un göbeğinde tartışma sırasında cinsel organını gösteren taksici serbest
İstanbul'un göbeğinde tartışma sırasında cinsel organını gösteren taksici serbest
Türkiye'de milyar dolarları yöneten isimlerin kullandığı makam araçları
Türkiye'de milyar dolarları yöneten isimlerin kullandığı makam araçları
Erdoğan'ın 26 yıl önceki demeci ortaya çıktı! Ayasofya'nın cami olması sözünü o zaman vermiş
Erdoğan'ın 26 yıl önceki demeci ortaya çıktı! Ayasofya'nın cami olması sözünü o zaman vermiş
Bir gün önce tıraş olduğu berber kalfasını öldüren saldırgan yakalandı, cinayet anı kamerada
Bir gün önce tıraş olduğu berber kalfasını öldüren saldırgan yakalandı, cinayet anı kamerada
Aracı olan herkesi ilgilendiriyor! Yargıtay'dan emsal niteliğinde 'pert araç' kararı
Aracı olan herkesi ilgilendiriyor! Yargıtay'dan emsal niteliğinde 'pert araç' kararı
Bodrum'da denizde fenalaşan eski belediye başkanı Mehmet Doğan Taşdelen, öldü
Bodrum'da denizde fenalaşan eski belediye başkanı Mehmet Doğan Taşdelen, öldü
Son Dakika: 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den Ayasofya kararına ilk yorum: Emeği geçenleri tebrik ederim
Son Dakika: 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den Ayasofya kararına ilk yorum: Emeği geçenleri tebrik ederim
Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi kararına Bahçeli'den ilk tepki: Tertemiz alınların secdeyle buluşması sağlanmıştır
Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi kararına Bahçeli'den ilk tepki: Tertemiz alınların secdeyle buluşması sağlanmıştır
Muharrem İnce'den, Ayasofya'nın yeniden cami olması kararının ardından 'Atatürk'e dua etmeliyiz' yorumu
Muharrem İnce'den, Ayasofya'nın yeniden cami olması kararının ardından "Atatürk'e dua etmeliyiz" yorumu
UNESCO'dan Ayasofya açıklaması: Statüsünün değiştirilmesinden üzüntü duyuyoruz
UNESCO'dan Ayasofya açıklaması: Statüsünün değiştirilmesinden üzüntü duyuyoruz
Diyarbakır'da vahşet: 6 yaşındaki kız çocuğu iple boğularak öldürüldü!
Diyarbakır'da vahşet: 6 yaşındaki kız çocuğu iple boğularak öldürüldü!
Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel kusursuz fiziğiyle büyüledi
Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel kusursuz fiziğiyle büyüledi
Ayasofya'nın cami olması dünya basınının gündeminde: Erdoğan amacına ulaştı
Ayasofya'nın cami olması dünya basınının gündeminde: Erdoğan amacına ulaştı
Manken Tuğba Özay, havuz başındaki cesur pozlarıyla kendine hayran bırakıyor
Manken Tuğba Özay, havuz başındaki cesur pozlarıyla kendine hayran bırakıyor
Solist Özer Arkun'dan şiddet gördüğünü söyleyen Burcu Yılmaz, hemcinslerine seslendi
Solist Özer Arkun'dan şiddet gördüğünü söyleyen Burcu Yılmaz, hemcinslerine seslendi
Bilim Kurulu üyesi anlattı: Okullar açılırsa iki farklı eğitim modeli üzerinde duruluyor
Bilim Kurulu üyesi anlattı: Okullar açılırsa iki farklı eğitim modeli üzerinde duruluyor
Bataklık Operasyonu kapsamında 16 şirkete kayyum atandı
Bataklık Operasyonu kapsamında 16 şirkete kayyum atandı
Rusya'da evden kaçan 8 yaşındaki çocuk, cinsel istismara uğradıktan sonra vahşice katledildi
Rusya'da evden kaçan 8 yaşındaki çocuk, cinsel istismara uğradıktan sonra vahşice katledildi
Avrupa Ligi'ndeki Kopenhag-Medipol Başakşehir maçı 5 Ağustos'ta oynanacak
Avrupa Ligi'ndeki Kopenhag-Medipol Başakşehir maçı 5 Ağustos'ta oynanacak
Etçil dev çekirge türü Tunceli'de görüntülendi
Etçil dev çekirge türü Tunceli'de görüntülendi
Vefat eden annenin doğuma 10 gün kala paylaşımları yürek dağladı
Vefat eden annenin doğuma 10 gün kala paylaşımları yürek dağladı
Survivor'da bir ilk! Canlı yayınlanan dokunulmazlık oyununu kazanan isim belli oldu
Survivor'da bir ilk! Canlı yayınlanan dokunulmazlık oyununu kazanan isim belli oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Celal Adan Hulusi Akar Fatih Sultan Mustafa Şentop Erol Katırcıoğlu
Magazin Sıla Mabel Matiz Ebru Gündeş Demet Özdemir
Spor Falcao Ali Koç Bülent Uygun Sofiane Feghouli Robert Prosinecki
Daha Fazla Antalya Ak Parti Ayasofya Danıştay
Şu an buradasınız: ÇANAKKALE O çiftçi, köpeklerini traktöre neden bağlayarak götürdüğünü açıkladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.7.2020 13:05:11. #1.15#
title