Çanakkale'nin yüksek kesimlerinde kar yüksekliği 20 santimetreye ulaştı

04.12.2019 14:22 | Son Güncelleme: 04.12.2019 14:28

Çanakkale'nin Yenice ilçesi beyazlara büründü.



Sabah saatlerinde Yenice'nin Kalkım beldesinde Kazdağları Dalak Suyu mevkiinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Kısa sürede kar bölgede 20 santimetre kalınlığa kadar ulaştı. Kar yağışının ardından eşsiz Kazdağları manzaraları oluştu. Özellikle off-road meraklıları özel donanımlı araçları ile bölgede bu doyumsuz manzarayı fotoğraf karelerine yansıttı. Karlar altında Kazdağları'na çıkan off-roadçular Onur Sezer ve İsmail Öztürk, zorlu bir yolculuk yaptıklarını, ancak özel donanımlı araçları ile Kazdağları'nda beyaz örtünün ayrıcalığını yaşadıklarını ifade ettiler. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA