ÇANAKKALE'NİN SİMGESİ AYNALI ÇARŞI, KORONAVİRÜS NEDENİYLE BOŞ KALDI ÇANAKKALE'NİN SİMGESİ AYNALI ÇARŞI, KORONAVİRÜS NEDENİYLE BOŞ KALDIÇANAKKALE Türküsü'nde adı geçen, 130 yıllık tarihiyle ve geniş ürün yelpazesiyle her gün binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Aynalı Çarşı, koronavirüs nedeniyle sessizliğe büründü.

ÇANAKKALE'NİN SİMGESİ AYNALI ÇARŞI, KORONAVİRÜS NEDENİYLE BOŞ KALDI

ÇANAKKALE Türküsü'nde adı geçen, 130 yıllık tarihiyle ve geniş ürün yelpazesiyle her gün binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Aynalı Çarşı, koronavirüs nedeniyle sessizliğe büründü. Çarşıda 40 yıldır esnaflık yapan Ercan Eren, "Salgın nedeniyle çarşıya gelen yok. Koronavirüs Aynalı Çarşı'yı vurdu" dedi.

Koronavirüsün Türkiye 'deki vaka sayısının her geçen gün artmasıyla vatandaşlar da önlemlerini artırıyor. 'Evde kal' çağrısına günbegün daha fazla sayıda insan uymaya başlarken, cadde ve meydanlar da bu nedenle boşalıyor. Çanakkale'de de kentin simgelerinden olan, Çanakkale Savaşları sırasında adı bir türküde anılan Aynalı Çarşı da boşalan yerlerden biri oldu. 37 dükkanın bulunduğu, yöresel ürünlerin yanı sıra giyim, ev tekstili, Şehitler Abidesi ve Seyit Onbaşı minyatürleri gibi hediyelik eşyaların satıldığı, her gün yüzlerce ziyaretçiye ev sahipliği yapan 130 yıllık Aynalı Çarşı da sessizliğe büründü. Aynalı Çarşı'da 40 yıldır esnaflık yapan Ercan Eren, "Aynalı Çarşı hınca hınç dolu bir çarşıydı. Ama şimdi koronavirüs salgını nedeniyle çarşıya gelen yok. Biz çarşının kapanmaması için dükkanlarımızı açıyoruz. Belediyemiz hijyen konusunda çalışmalarını yaptı ve yapmaya devam ediyor. Koronavirüs Aynalı Çarşı'yı vurdu" dedi.'KORONAVİRÜS HEPİMİZİ ETKİLEDİ'Esnaf Tosun Süren ise "Aynalı Çarşı yüzyıllardan bu yana açık olan bir çarşımız. Maalesef bu koronavirüs salgını hepimizi etkiledi. Çarşı esnafı olarak yanımızdaki çalışanlarımızı çıkarmak zorunda kaldık. İnşallah bir an önce bu salgın geçer ve Aynalı Çarşı olarak eski halimize döneriz. Bir sürü mal alıp, dükkanımızı doldurmuştuk. 18 Mart'a hazırlık yapmıştık. Maalesef bu salgın çıktı. 18 Mart iptal oldu. Büyüklerimizden de destek ve yardım bekliyoruz" diye konuştu.ADI AT GÖZLÜKLERİNDEN GELİYOR

Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde de geçen Aynalı Çarşı, 2'nci Abdülhamid'in 1889 yılındaki padişahlığı sırasında, Çanakkale'nin önde gelen Yahudi ailelerinden birinin üyesi İlya Halyo tarafından yeniden inşa ettirildi. Çarşı, 1915'te Gelibolu çıkarması sırasında tahrip oldu. Çarşı içinde eskiden atlar için koşum ve süs eşyası yapan dükkanlar yer alıyordu. Çarşı, 'ayna' denilen at gözlüklerinin satılması nedeniyle 'Aynalı Çarşı' adıyla anılıyor. Aynalı Çarşı'dan söz edilen Çanakkale Türküsü'nü ise ilk kez Çanakkale Savaşları'na katılan Kastamonulu bir askerin söylediği biliniyor. Çanakkale Savaşları sırasında adı türküyle ölümsüzleşen ünlü Aynalı Çarşı, 2007 yılında yenilenmişti.

Kaynak: DHA