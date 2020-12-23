Çanakkale'nin neyi meşhur? Çanakkale'nin meşhur olan yiyecekleri ve içecekleri nelerdir? Çanakkale'nin nesi meşhur?

Türkiye'de yer alan illerimizin ayrı ayrı meşhur olan yiyecekleri vardır. İllerimizden birisi olan Çanakkale'nin nesi meşhur, neyi meşhur? Çanakkale'de yenilebilecek yemekler nelerdir? Çanakkale'nin en meşhur içecekleri nelerdir? Çanakkale'nin en meşhur yemekleri, Çanakkale'nin en meşhur yerleri, turistik bölgesi, yiyecekleri haberimizde...

Ülkemizde bütün illerin kendilerine özel meşhur bir şeyleri vardır. Bazı illerin 1 tane meşhur yiyeceği veya yeri olurken bazı illerimizin ise birden fazla şeyi meşhurdur. Peki Çanakkale'nin neyi meşhurdur, Çanakkale'nin nesi meşhur? Çanakkale'nin en meşhur yiyecekleri nelerdir?

ÇANAKKALE'NİN NEYİ MEŞHUR?

Çanakkale ilimizin en meşhur yiyecekleri ve içeceklerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

İskorpit Çorbası

Patlıcan Kapama

Metez

Melki Yemeği

Börülce Köftesi

Yumurtalı Tiken

Ovmaç Çorbası

Tarhanalı Patlıcan

Lüfer Pilavı

Papaz Yahni

Ahlat Turşusu

Peynir Helvası

Samsa Tatlısı

Tumbi

Çırpma

Ispanak Sarması

Tuzlu Sardalya

Patlıcan Turşusu

Basma Helvası

Çanakkale'nin en meşhur yiyecekleri ve içecekleri bu şekildedir. Bunların dışında da illaki meşhur olan şeyleri mevcuttur. Fakat en popülerleri bunlardır diyebiliriz.