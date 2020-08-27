HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Çanakkale'nin kuru fasulye üretimini artıracak projede tohumlar bitkiye dönüştü

Çanakkale'de kuru fasulye üretiminin artırılmasına yönelik hazırlanan proje kapsamında ekilen tohumlar filizlenip büyümeye başladı.

Çanakkale'nin kuru fasulye üretimini artıracak projede tohumlar bitkiye dönüştü
27.08.2020 10:59 | Son Güncelleme: 27.08.2020 11:18

Çanakkale'de kuru fasulye üretiminin artırılmasına yönelik hazırlanan proje kapsamında ekilen tohumlar filizlenip büyümeye başladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele sürecinde il genelinde bitkisel üretimi geliştirmek ve sürekliliğini sağlamak, sertifikalı, verimi yüksek, hastalık ve zararlılara dayanıklı kuru fasulye kullanımını artırmak amacıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce proje hazırlandı.

Bölge milletvekillerinin de katkıda bulunduğu, Tarım ve Orman Bakanlığının desteklediği çalışmalar kapsamında temin edilen 34 bin 300 kilogram tohum, il merkezi ve ilçelerden 510 üreticiye yüzde 75 hibeyle dağıtıldı. 4 bin 27 dekar alana ekilerek bitkiye dönüşen tohumlarla, ürünün yetiştirildiği alanın 10 bin dekara, yıllık üretiminin ise yüzde 62,5 artışla 1600 tondan 2 bin 600 tona çıkarılması hedefleniyor.

AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Kumkale Ovası'nda desteklemeden yararlanan bir üreticinin tarlasında incelemelerde bulunarak, İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ'dan bilgi aldı.

İskenderoğlu, AA muhabirine, Türkiye genelinde sürdürülebilir bitkisel üretimde ata tohumu desteğiyle daha nitelikli ve kaliteli ürünlerle hizmet etmeyi amaçladıklarını söyledi.

Projenin, Çanakkale'de kuru fasulye üretiminin 1000 ton artırılmasına yönelik olduğunu belirten İskenderoğlu, "Bu da aslında desteklemelerimizle çiftçimizin her zaman yanında olduğumuzun, Bakanlığımızla, Cumhurbaşkanımızın talimatıyla en güzel göstergesidir. Çanakkale her yerde olduğu gibi üretimde de bir tarım kenti olarak markası olduğunu gösterecektir." dedi.

İskenderoğlu, Çanakkale'nin özellikle Gıda Organize Sanayi Bölgesi'nin faaliyete geçirilmesiyle sadece turizmle, üniversiteyle değil, tarımda da ürettiği tüm ürünlerle adını duyuracağını vurguladı.

Çanakkale'de 111 çeşit tarımsal ürünün üretildiğini aktaran İskenderoğlu, "Daha nitelikli, daha kaliteli, bugüne kadar hiç üretmediği ürünleri Türkiye'ye de dünyaya da Çanakkale damgasıyla sunacağız. Tarım ve Orman Bakanlığımız ve Cumhurbaşkanımızın destekleriyle inşallah çiftçimizin yüzünü güldüreceğiz." ifadelerini kullandı.

"Başarılı olacak ve farkındalık yaratacak bir proje"

Çanakkale Ziraat Odası Başkanı İsmail Kaya ise 3 ay önce Tarım ve Orman Bakanlığının 6 bin tonluk tohum desteklemesi verdiği 21 ilden birinin Çanakkale olduğunu aktardı.

Bu kapsamda il genelinde 700 bin lira değerinde tohumluk kuru fasulye dağıtıldığını bildiren Kaya, şöyle konuştu:

"Bütün ilçelerimizden talep eden üreticilerimize bu tohumlar dağıtıldı. Kumkale bölgesinde devletin yüzde 75 hibeyle desteklediği üreticimizin kuru fasulye tarlasındayız. Ciddi şekilde başarılı olacak ve farkındalık yaratacak bir proje olarak bakıyoruz. Eğer ki sahip çıkılırsa, başarılı olunursa yalnızca kuru fasulye de değil diğer ürünlerde de bu tarzda desteklemelerin artacağını düşünüyoruz. Önemli olan üreticilerimizin aldıkları tohumlukları ciddi şekilde yetiştirerek, bakarak bundan sonraki alınacak, yapılacak, verilecek desteklemelere ciddi şekilde katkı sağlamaları, örnek olmalarıdır. İnşallah buradaki üreticimiz de mutlu olur, önümüzdeki yıllarda da Bakanlığın geliştireceği diğer projelerden faydalanır."

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Manisa ve Bursa'da işçileri taşıyan araçlar kaza yaptı: 5 ölü 3. Sayfa
Manisa ve Bursa'da işçileri taşıyan araçlar kaza yaptı: 5 ölü
FOX TV'den ayrılan Fatih Portakal'dan peş peşe iki paylaşım Medya
FOX TV'den ayrılan Fatih Portakal'dan peş peşe iki paylaşım
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 6 kritik il için gece yarısı paylaşımı: Talimatı verdik Politika
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 6 kritik il için gece yarısı paylaşımı: Talimatı verdik
Son Dakika: Erdoğan'ın dünkü sert sözleri sonrası Türkiye'den NAVTEX hamlesi! Atış eğitimi yapılacak Güncel
Son Dakika: Erdoğan'ın dünkü sert sözleri sonrası Türkiye'den NAVTEX hamlesi! Atış eğitimi yapılacak
Bir kadın cinayeti daha işlenecekti! Eşini tüfekle kovalayan koca tutuklandı 3. Sayfa
Bir kadın cinayeti daha işlenecekti! Eşini tüfekle kovalayan koca tutuklandı
Fenerbahçe, FIFA'nın başlattığı taraftar anketinde Galatasaray'a fark attı Spor
Fenerbahçe, FIFA'nın başlattığı taraftar anketinde Galatasaray'a fark attı
Diagne, antrenmandaki performansıyla Fatih Terim'in gözüne girmeyi başardı
Diagne, antrenmandaki performansıyla Fatih Terim'in gözüne girmeyi başardı
Bir annenin en zor anı! Uyuşturucu şüphelisi kızına gözyaşlarıyla veda etti
Bir annenin en zor anı! Uyuşturucu şüphelisi kızına gözyaşlarıyla veda etti
Uzaktan, dönüşümlü ve esnek çalışma hakkı tanınan kamu personelinin mali haklarında ve maaşında kesinti olmayacak
Uzaktan, dönüşümlü ve esnek çalışma hakkı tanınan kamu personelinin mali haklarında ve maaşında kesinti olmayacak
Samsun'daki 7 kişilik aile her gün ölüm korkusuyla yaşıyor
Samsun'daki 7 kişilik aile her gün ölüm korkusuyla yaşıyor
Acımasız evladın babasını sokak ortasında defalarca bıçaklayarak öldürdüğü anlar kamerada
Acımasız evladın babasını sokak ortasında defalarca bıçaklayarak öldürdüğü anlar kamerada
İstanbul'un göbeğinde dehşet anları kamerada! Çarptığı küçük kızın üzerinden geçip kaçtı
İstanbul'un göbeğinde dehşet anları kamerada! Çarptığı küçük kızın üzerinden geçip kaçtı
Balıkesir'de domatesleri ayaklarıyla ezen kişinin çalıştığı firmaya para cezası kesildi
Balıkesir'de domatesleri ayaklarıyla ezen kişinin çalıştığı firmaya para cezası kesildi
Antalyalı vatandaş, hatalı basım 50 TL'ye bin katı fiyat biçti
Antalyalı vatandaş, hatalı basım 50 TL'ye bin katı fiyat biçti
Mikrofonu açık kalan Alman bakanın Türkiye ile ilgili yorumu dikkat çekti
Mikrofonu açık kalan Alman bakanın Türkiye ile ilgili yorumu dikkat çekti
Ağır yaralı adama ilk müdahaleyi olay yerine gelen polis ekipleri yaptı
Ağır yaralı adama ilk müdahaleyi olay yerine gelen polis ekipleri yaptı
Pendik'de ambulans şoförü silahlı saldırıya uğradı
Pendik'de ambulans şoförü silahlı saldırıya uğradı
Gökçe Bahadır, 3,5 milyon lira karşılığında reklam yüzü oldu
Gökçe Bahadır, 3,5 milyon lira karşılığında reklam yüzü oldu
Melenia Trump, Donald Trump'ın kendisini kameralar karşısında dudağından öpmesine izin vermedi
Melenia Trump, Donald Trump'ın kendisini kameralar karşısında dudağından öpmesine izin vermedi
Galatasaray ve Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği Lemina, İngiltere'ye geri dönüyor
Galatasaray ve Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği Lemina, İngiltere'ye geri dönüyor
YKS'ye giren fenomen Reynmen'den kötü haber
YKS'ye giren fenomen Reynmen'den kötü haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sabri Demir'i başdanışmanlığına atadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sabri Demir'i başdanışmanlığına atadı
Turistin 500 dolarını 'tırnakçılık' yöntemiyle çalan taksici kameralardan yakalandı
Turistin 500 dolarını 'tırnakçılık' yöntemiyle çalan taksici kameralardan yakalandı
Yangında mahsur kalan İngiliz kadını, itfaiye kurtardı
Yangında mahsur kalan İngiliz kadını, itfaiye kurtardı
Mansur Yavaş, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın adını bir alt geçide verdi
Mansur Yavaş, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın adını bir alt geçide verdi
Ronaldo ile aşk yaşayan Rodriguez'in son paylaşımı, evlilik iddialarını gündeme getirdi
Ronaldo ile aşk yaşayan Rodriguez'in son paylaşımı, evlilik iddialarını gündeme getirdi
Koronavirüsle ilgili dedikleri dikkatle takip edilen Mehmet Ceyhan'dan tedirgin eden sözler: Salgın kontrolden çıktı
Koronavirüsle ilgili dedikleri dikkatle takip edilen Mehmet Ceyhan'dan tedirgin eden sözler: Salgın kontrolden çıktı
Sibel Can, Emir Sarıgül ile aşk yaşadığı iddialarına son noktayı koydu
Sibel Can, Emir Sarıgül ile aşk yaşadığı iddialarına son noktayı koydu
Dünyaca ünlü model Gigi Hadid, hamile haliyle ilk kez objektiflerin karşısına geçti
Dünyaca ünlü model Gigi Hadid, hamile haliyle ilk kez objektiflerin karşısına geçti
40 yaşına basan oyuncu Begüm Kütük, hediye yerine bir derneğe bağış yapılmasını istedi
40 yaşına basan oyuncu Begüm Kütük, hediye yerine bir derneğe bağış yapılmasını istedi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Faik Öztrak Berat Albayrak Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sezen Aksu Demet Akalın Demet Özdemir Mustafa Sandal
Spor Fatih Terim Caner Erkin Gökhan Gönül Mert Hakan Yandaş Fabio Alves Da Silva
Daha Fazla Ateş Eylül Çocuk Ankara
Şu an buradasınız: Çanakkale'nin kuru fasulye üretimini artıracak projede tohumlar bitkiye dönüştü - Çanakkale
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.8.2020 11:18:15. #1.15#
title