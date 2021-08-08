Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinden yangın bölgesindeki besicilere balya desteği yapıldı
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Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinden yangın bölgesindeki besicilere balya desteği yapıldı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinden yangın bölgesindeki besicilere balya desteği yapıldı
Anadolu Ajansı / Doğan Zelova - Haberler | Güncel

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinden yangın bölgesindeki besicilere balya desteği verildi.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinden yangın bölgesindeki besicilere balya desteği verildi.

Gelibolu ilçesinin Yülüce köyü sakinleri, Manavgat ilçesindeki orman yangınında besledikleri hayvanların yemleri yanan bölgedeki besiciler için 3 tır saman balyası bağışı yaptı.

Yülüce Köyü Muhtarı Mehmet Ali Bıyıklı, gazeteciler yaptığı açıklamada, yangın bölgesinde besicilik yapanların hayvanlarına verecek ot ve yemleri kalmadığını öğrendiklerini belirterek, "Bu konuda elimizden geldiğince bu vatandaşlarımıza yardımcı olacağız. Buradan 3 tır dolusu saman balyası gönderiyoruz. Şimdi birlik olmak, mağdur olan vatandaşlara yardım etme zamanıdır." dedi.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinden yangın bölgesindeki besicilere balya desteği yapıldı
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinden yangın bölgesindeki besicilere balya desteği yapıldı
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinden yangın bölgesindeki besicilere balya desteği yapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğan Zelova

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