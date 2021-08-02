Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde seyir halindeyken yanan otomobil söndürüldü
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde seyir halinde alev alan otomobil itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde seyir halinde alev alan otomobil itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Uğur Erdüvenci'ye ait 34 AK 8431 plakalı araç, 26 Kasım Caddesi üzerinde seyir halinde bulunduğu sırada motor bölümünden duman çıkmaya başladı.
Sürücünün durumu fark etmesi üzerine aracını kenara çekip itfaiye ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen ekipler motor bölümünden alev alan araca müdahale ederek yangını söndürdü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğan Zelova