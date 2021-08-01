Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çıkan anız yangını söndürüldü
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Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çıkan anız yangını söndürüldü

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çıkan anız yangını söndürüldü
Anadolu Ajansı / Doğan Zelova - Haberler | Güncel

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çıkan anız yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çıkan anız yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İlçenin Küçük Havuzlar mevkisinde bulunan tarladaki dumanları fark eden vatandaşlar, durumu Gelibolu İlçe Belediyesi itfaiyesine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan anız yangını kontrol altına alıp, söndürdü.

Soğutma çalışması yapan itfaiye ekipleri, bölgede bulduğu ve elektrik tellerine çarparak yandığı tahmin edilen karganın anız alanına düşmesi sonucu alevlerin oluştuğu üzerinde duruyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğan Zelova

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