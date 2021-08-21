Çanakkale'nin Ezine ilçesindeki anız yangınında 10 dönüm alan zarar gördü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çanakkale'nin Ezine ilçesindeki anız yangınında 10 dönüm alan zarar gördü

Çanakkale'nin Ezine ilçesindeki anız yangınında 10 dönüm alan zarar gördü
Anadolu Ajansı / Birol Güngördü - Haberler | Güncel

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde çıkan anız yangını söndürüldü.

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde çıkan anız yangını söndürüldü.

İlçe merkezindeki Güreş Sahası mevkiinde bulunan tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına, Ezine Orman İşletme Şefliği ve Ezine İlçe Belediyesine ait araç ve işçilerle müdahale edildi.

Ekiplerin uğraşları sonunda kontrol altına alınıp söndürülen yangında 10 dönüm alan zarar gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Birol Güngördü

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde yeniden yangın başladı! Alevlere havadan müdahale ediliyor
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde yeniden yangın başladı! Alevlere havadan müdahale ediliyor
Doğa, inadına 'Ben varım' dedi! 50 bin hektardan fazla alanın yandığı Manavgat'tan çok güzel haber
Doğa, inadına "Ben varım" dedi! 50 bin hektardan fazla alanın yandığı Manavgat'tan çok güzel haber
Manavgat'taki yangında vücudu yanan ve yaşamından umut kesilen boğa hayata döndü
Manavgat'taki yangında vücudu yanan ve yaşamından umut kesilen boğa hayata döndü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden John Kirby Ziya Selçuk Eşref Gani Ahmedzai Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Düm Tek Tek Aleyna Tilki Deniz Akkaya Armağan Çağlayan
Spor Fatih Terim Burak Elmas Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Çanakkale'nin Ezine ilçesindeki anız yangınında 10 dönüm alan zarar gördü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.8.2021 13:55:51. #1.15#

title