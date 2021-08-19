Çanakkale'nin Ezine ilçesinde tarla günü etkinliği düzenlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde tarla günü etkinliği düzenlendi

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde tarla günü etkinliği düzenlendi
Anadolu Ajansı / Birol Güngördü - Haberler | Güncel

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün Tarım ve Orman Bakanlığınca desteklenen "Hayvanlar Ota, Güğümler Süte Doysun" adlı projesi kapsamında Ezine ilçesinde tarla günü ve Süt Sığırcılığında Sağım Hijyeni ve Sanitasyon Kursu sertifika töreni düzenlendi.

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün Tarım ve Orman Bakanlığınca desteklenen "Hayvanlar Ota, Güğümler Süte Doysun" adlı projesi kapsamında Ezine ilçesinde tarla günü ve Süt Sığırcılığında Sağım Hijyeni ve Sanitasyon Kursu sertifika töreni düzenlendi.

Güllüce köyünde Kamil Şahin'e ait tarlada düzenlenen törende konuşan Tarım ve Orman İl Müdürü Erdem Karadağ, Türkiye'de 5 milyon 200 dekarlık alanda silaj ekiminin yapıldığını söyledi.

Çanakkale'de 165 bin dekarlık silajlık dikimi yapıldığını belirten Karadağ, şöyle konuştu

"Bu kadar önemli bir ürünü tabi ki yaygınlaştırmamız, geliştirmemiz, aynı zamanda daha fazla kar etmemiz gerekiyor. Hayvancılık yapıyorsak kaba yemin yüzde 65-70'ini kendimiz üretmemiz gerekmektedir. Soya bitkisi üreticimiz için yeni bir bitki ama besleyicilik değerine baktığımızda ciddi anlamda fark yaratacak bir ürün. Amacımız soya bitkisiyle tanışmayan çiftçilerimize bu ürünü tanıtmak, önemini ve faydalarını anlatmak. Arkadaşlarımızla yaptığımız toplantılar, araştırmalar, çalışmalar sonucu soyayı, yeşil bitki olarak kullanabileceğimiz, mısır bitkisiyle harmanlayıp tekrar silaj yapabileceğimiz hususunda üniversitedeki hocalarımızdan da bir takım teknik bilgiler alarak, 2018 yılında bir deneme bahçesi kurduk. Bundan sonraki süreçte de bu projemizin alanını daha da genişleterek daha çok üreticimizi projemiz ile tanıştırdık."

Ezine Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan ise ilçesinin tarımsal faaliyetler noktasında Çanakkale'nin lokomotifi olduğunu vurguladı.

Köy köy gezdiklerini dile getiren Uzan, şöyle devam etti:

"Gezdiğimiz köylerdeki çiftçilerimizin, üreticilerimiz tarafından dile getirilen temel sorunlardan birisi yem bitkisi ve bu hayvansal gıdayı nasıl daha ekonomik elde edebiliriz noktasında talepleri ve sorunları var. Bu konuda aktif çalışma yapmamız gerektiğini görüyoruz. Bizlerin küçükbaş ve büyükbaş hayvancılığı bu bölgede geliştirmek adına şiddetle bu yem bitkilerini arttırmaya ihtiyacımız var."

Konuşmaların ardından kursu başarıyla tamamlayanlara sertifikaları verildi.

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde tarla günü etkinliği düzenlendi
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde tarla günü etkinliği düzenlendi
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde tarla günü etkinliği düzenlendi
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde tarla günü etkinliği düzenlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Birol Güngördü

Kovid-19 aşılama oranı en düşük il Şanlıurfa'da aşı olana 1000 TL'lik hediye çeki
Kovid-19 aşılama oranı en düşük il Şanlıurfa'da aşı olana 1000 TL'lik hediye çeki
İrem Hemşire, Afganistan'dan film gibi kaçışını anlattı: Taliban üyeleri bizi kırbaçla geri püskürttü
İrem Hemşire, Afganistan'dan film gibi kaçışını anlattı: Taliban üyeleri bizi kırbaçla geri püskürttü
Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında soruları yanıtladı: (6)
Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında soruları yanıtladı: (6)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Murat Kurum Mehmet Şimşek Mevlüt Çavuşoğlu Eşref Gani Ahmedzai
Magazin Ece Üner Ebru Şallı Acun Ilıcalı Seren Serengil
Spor Muslera Gervinho Mert Günok Fatih Terim Lionel Messi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde tarla günü etkinliği düzenlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.8.2021 17:23:21. #1.16#

title