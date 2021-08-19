Çanakkale'nin Ezine ilçesinde tarla günü etkinliği düzenlendi

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün Tarım ve Orman Bakanlığınca desteklenen "Hayvanlar Ota, Güğümler Süte Doysun" adlı projesi kapsamında Ezine ilçesinde tarla günü ve Süt Sığırcılığında Sağım Hijyeni ve Sanitasyon Kursu sertifika töreni düzenlendi.

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün Tarım ve Orman Bakanlığınca desteklenen "Hayvanlar Ota, Güğümler Süte Doysun" adlı projesi kapsamında Ezine ilçesinde tarla günü ve Süt Sığırcılığında Sağım Hijyeni ve Sanitasyon Kursu sertifika töreni düzenlendi.

Güllüce köyünde Kamil Şahin'e ait tarlada düzenlenen törende konuşan Tarım ve Orman İl Müdürü Erdem Karadağ, Türkiye'de 5 milyon 200 dekarlık alanda silaj ekiminin yapıldığını söyledi.

Çanakkale'de 165 bin dekarlık silajlık dikimi yapıldığını belirten Karadağ, şöyle konuştu

"Bu kadar önemli bir ürünü tabi ki yaygınlaştırmamız, geliştirmemiz, aynı zamanda daha fazla kar etmemiz gerekiyor. Hayvancılık yapıyorsak kaba yemin yüzde 65-70'ini kendimiz üretmemiz gerekmektedir. Soya bitkisi üreticimiz için yeni bir bitki ama besleyicilik değerine baktığımızda ciddi anlamda fark yaratacak bir ürün. Amacımız soya bitkisiyle tanışmayan çiftçilerimize bu ürünü tanıtmak, önemini ve faydalarını anlatmak. Arkadaşlarımızla yaptığımız toplantılar, araştırmalar, çalışmalar sonucu soyayı, yeşil bitki olarak kullanabileceğimiz, mısır bitkisiyle harmanlayıp tekrar silaj yapabileceğimiz hususunda üniversitedeki hocalarımızdan da bir takım teknik bilgiler alarak, 2018 yılında bir deneme bahçesi kurduk. Bundan sonraki süreçte de bu projemizin alanını daha da genişleterek daha çok üreticimizi projemiz ile tanıştırdık."

Ezine Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan ise ilçesinin tarımsal faaliyetler noktasında Çanakkale'nin lokomotifi olduğunu vurguladı.

Köy köy gezdiklerini dile getiren Uzan, şöyle devam etti:

"Gezdiğimiz köylerdeki çiftçilerimizin, üreticilerimiz tarafından dile getirilen temel sorunlardan birisi yem bitkisi ve bu hayvansal gıdayı nasıl daha ekonomik elde edebiliriz noktasında talepleri ve sorunları var. Bu konuda aktif çalışma yapmamız gerektiğini görüyoruz. Bizlerin küçükbaş ve büyükbaş hayvancılığı bu bölgede geliştirmek adına şiddetle bu yem bitkilerini arttırmaya ihtiyacımız var."

Konuşmaların ardından kursu başarıyla tamamlayanlara sertifikaları verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Birol Güngördü