Çanakkale'nin Ezine ilçesinde 10 dönüm makilik alan yandı

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde çıkan yangında 10 dönüm makilik alan zarar gördü.

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde çıkan yangında 10 dönüm makilik alan zarar gördü.

Karadağ köyü yakınlarındaki Yalakkaya mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanı fark edenlerin ihbarı üzerine yangına Ezine Orman İşletme Şefliğine bağlı 1 arazöz ve Ezine Belediyesine ait 1 itfaiye aracıyla müdahale edildi.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, bir saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yangın 10 dönüm makilik alanda zarara neden oldu.

Ekipler, bölgede soğutma çalışmalarına devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Birol Güngördü