Çanakkale'nin Ezine İlçe Devlet Hastanesinde endoskopi ünitesi hizmete başladı
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Çanakkale'nin Ezine İlçe Devlet Hastanesinde endoskopi ünitesi hizmete başladı

Çanakkale'nin Ezine İlçe Devlet Hastanesinde endoskopi ünitesi hizmete başladı
Anadolu Ajansı / Birol Güngördü - Haberler | Sağlık

Ezine İlçe Devlet Hastanesinde endoskopi ünitesi hastanede ilk defa gerçekleştirilen mideye beslenme tüpü takma işlemi (PEG) yapılarak hizmete başladı.

Ezine İlçe Devlet Hastanesinde endoskopi ünitesi hastanede ilk defa gerçekleştirilen mideye beslenme tüpü takma işlemi (PEG) yapılarak hizmete başladı.

Hastanenin Başhekimi Op. Dr. Mehmet Ali Karacaer tarafından genel anestezi altında yoğun bakımda yatan hastaya PEG işlemi yapıldı.

Karacaer, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, söz konusu operasyonun Ezine Devlet Hastanesinde ilk defa uygulandığına değinerek, "Bundan sonraki süreçte rutin şekilde kolonoskopi, gastroskopi, ileri endoskopik işlemler hastanemizde yapılmaya devam edecektir." dedi.

Çanakkale'nin Ezine İlçe Devlet Hastanesinde endoskopi ünitesi hizmete başladı
Çanakkale'nin Ezine İlçe Devlet Hastanesinde endoskopi ünitesi hizmete başladı
Çanakkale'nin Ezine İlçe Devlet Hastanesinde endoskopi ünitesi hizmete başladı
Çanakkale'nin Ezine İlçe Devlet Hastanesinde endoskopi ünitesi hizmete başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Birol Güngördü

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