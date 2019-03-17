Çanakkale'nin çocuk şehitleri bu tespihte hikayeleşti

-Zeytin çekirdeklerinden yapılan tesbih kına ile boyandı

TOKAT - Tokat'tan Çanakkale'ye cepheye giden Onbeşliler, 48 yaşındaki tespih ustası Şahin Alağaş'ın ürettiği özel tespih ile hikayeleşti.

Tokat'ta yaşayan evli ve 3 çocuk babası 48 yaşındaki Şahin Alağaş, çocukluğundan beri tutkunu olduğu tespihlerin üretimini de yapmaya başladı. Çanakkale Savaşı'na gönderilen ve çoğu geri dönemeyen 15 yaşındaki kahramanlardan dolayı 'Onbeşliler Diyarı' olarak da anılan Tokat'ı, ürettiği tespih ile ölümsüzleştirmeye çalışan Alağaş, zeytin ağaçları arasında geçen savaşı; Zileli Kınalı Ali'den, Onbeşli Mehmetçiklerin ardından dökülen gözyaşlarına kadar betimlemeye çalıştı. Büyük ilgi gören ve kent dışında yaşayan Tokatlılara ve Çanakkale'ye tespih göndermeye başlayan Alağaş, tespihin manevi açıdan bu kadar önemli görülmeye başlamasının kendisi için çok büyük bir gurur olduğunu söyledi.

'İlkokuldan beri tespih kullanıyorum'

Çanakkale'ye annesi tarafından başına kına yakılarak gönderilen Zileli Kına Ali'den esinlenilerek, kınayla renklendirdiği tespihte kullandığı zeytin çekirdeklerini de Çanakkale başta olmak üzere Ege Bölgesinden getirdiğini söyleyen Şahin Alağaş; "Tespih merakım ilkokuldan beri başladı. İlkokula giderken dahi tespih kullanıyorum. Çok hoşuma gidiyordu tespih kullanmak. Hemen hemen de tespihi elimden hiç bırakmazdım. O hevesim o dönemde başladı ve bu zaman kadar da geldi. Bugünlere de taşıdık. Hep kafamda şu vardı. Yani öyle bir tespih yapayım ki; Tokat'ı anlatayım. Onbeşliler vardı aklımda, Onbeşlileri anlatayım. Bunu düşünerek, bu fikirleri de birleştirerek bir ürün ortaya çıkarttım" şeklinde konuştu.

Çanakkale Savaşı'na tanık olmuş ve hala zeytin veren ağaçlar var

Tokat'tan Onbeşlilerin de katıldığı Çanakkale Savaşı'nın zeytin ağaçları arasında geçen bir savaş olduğuna dikkat çeken Şahin Usta; "Tespihi zeytin çekirdeğinden yaptım. Püskülün aksesuarında 15 adet damla var. Bu damlalar Çanakkale Savaşı'nda akan kanı ve gözyaşlarını simgeliyor. Püskül aksesuarının arka yüzünde Tarihi Taş Köprümüz ve Tokat'ın taşlı yolları var. İmame kısmında bir semazen var. Burada Mevlana'nın: 'Tokat'a gitmek gerek' övgüsünü ve tavsiyesini hatırlatarak tüm dünya insanlarını güzel Tokat'ımıza davet ediyorum. Gelsinler görsünler kültür ve tabiat varlıklarını, Tokat'ın bütün güzelliklerini görme imkanına kavuşurlar inşallah. Tespihi zeytin çekirdeğinden yapmamdaki amaç: Çanakkale Savaşı zeytin bahçelerinde olmuştur. Onbinlerce askerimiz, vatan evladımız buralarda savaşıp şehit olmuş ve buralara defnedilmiştir. Bunlara şahit olan zeytin ağaçları var. Halen yaşamaktadır ve halen zeytin vermektedir. O sebeple zeytin çekirdeğinden yaptım" diye konuştu.

Çanakkale'nin kınalı kuzuları da tespihte unutulmadı

Tespihin en önemli özelliği ise kınaya batırılarak renklendiriliyor olması. Çanakkale Savaşı'nın anlatılagelen Zileli Kınalı Ali hikayesine de tespihinde atıfta bulunan Alağaş; "Zeytin çekirdeği tanelerinin üzeri kınalıdır. Anneler evlatlarını vatana kurban verirken, kınalı kuzu olarak göndermişlerdir. Saçlarına ve ellerine kına yakmışlardır. Bunlar vatanda bu şekilde kurban verilmiş ve şehit olmuşlardır. Tanelerin üzerindeki deformasyonlar ise askerin teçhizatının, malzemesinin ne kadar deforme olduğunu, eksik olduğunu simgelemektedir. Büyük bir yokluk içerisinde büyük bir zafer bu şekilde kazanılmıştır. Ruhları şad olsun" ifadelerinde bulundu.

Kaynak: İHA