Son dakika: Çanakkale'nin boşalan Kordonboyu turistlere kaldı
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Son dakika: Çanakkale'nin boşalan Kordonboyu turistlere kaldı

14.03.2021 12:54 | Son Güncelleme: 14.03.2021 13:02
Son dakika: Çanakkale'nin boşalan Kordonboyu turistlere kaldı

Son dakika haberler: ÇANAKKALE koronavirüs haritasında, 'yüksek risk' grubu olan turuncu kategoride yer alıyor.

ÇANAKKALE koronavirüs haritasında, 'yüksek risk' grubu olan turuncu kategoride yer alıyor. Kentte, cumartesi günü salgın kurallarına uyulmadığı dikkat çekerken pazar günü de sokakların boş olduğu görüldü. Kordonboyu, turistlere kaldı. 

Kontrollü normalleşme sürecinde güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar, Çanakkale'de dün Kordon boyu ve sahillerle parklara akın etti. Kalabalık vatandaş gruplarının sosyal mesafe ile maske kuralına uymadıkları dikkat çekti.

Pazar günü ise sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sokaklarla meydan ve sahiller boş kaldı. Kentin, turizm merkezlerini ziyarete gelen turist kafileleri Kordonboyu'nda güzel havanın keyfini çıkarttı. Troya Atı'yla hatıra fotoğrafı çektirdi.Kontrollü normalleşme sürecinin ardından ise koronavirüs vaka sayısının artması tedirginlik yarattı. Vakanın her 100 bin kişide 81,51'den 107,29'a yükseldiği bildirildi. 

(GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR)

HABER: Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE, - 


Son dakika: Çanakkale'nin boşalan Kordonboyu turistlere kaldı
Son dakika: Çanakkale'nin boşalan Kordonboyu turistlere kaldı
Son dakika: Çanakkale'nin boşalan Kordonboyu turistlere kaldı
Son dakika: Çanakkale'nin boşalan Kordonboyu turistlere kaldı
Son dakika: Çanakkale'nin boşalan Kordonboyu turistlere kaldı
Son dakika: Çanakkale'nin boşalan Kordonboyu turistlere kaldı
Son dakika: Çanakkale'nin boşalan Kordonboyu turistlere kaldı
Son dakika: Çanakkale'nin boşalan Kordonboyu turistlere kaldı
Son dakika: Çanakkale'nin boşalan Kordonboyu turistlere kaldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cemhan ŞEN

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