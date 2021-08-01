Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı
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Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı
Anadolu Ajansı / Sabahattin Sallama - Haberler | Güncel

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde otomobil şarampole devrilmesi sonucu aynı aileden 3 kişi yaralandı.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde otomobil şarampole devrilmesi sonucu aynı aileden 3 kişi yaralandı.

Bayramiç ilçesinden Çan'a giden Selma Evirgen idaresindeki 67 TC 696 plakalı otomobil, Köylü köyü yol ayrımı yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada Selma Evirgen ile çocukları Ali Evirgen ve Gülse Evirgen yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bayramiç Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabahattin Sallama

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