Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
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Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
Anadolu Ajansı / Sabahattin Sallama - Haberler | Güncel

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Aşağışevik köyü yakınlarında tarım arazisinde çıkan yangın ormanlık alana sıçradı.

Durumu fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne ait 10 arazöz ve orman işçileri karadan, 3 helikopter ise havadan müdahalede bulunuluyor.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabahattin Sallama

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Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor - Haberler
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