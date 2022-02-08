Çanakkale'nin 4 ilçesinde taşımalı eğitime kar engeli - Haberler
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Çanakkale'nin 4 ilçesinde taşımalı eğitime kar engeli

AA, Burak Akay - Güncel
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Çanakkale'nin 4 ilçesinde taşımalı eğitime kar engeli

Çanakkale'nin Lapseki, Biga, Çan ve Yenice ilçelerinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

LAPSEKİ, ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Lapseki, Biga, Çan ve Yenice ilçelerinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

İlçe Hıfzıssıhha kurulları kararlarına göre, kentin yüksek kesimlerinde olumsuz hava koşulları ve buzlanma tehlikesi nedeniyle, Lapseki, Biga, Çan ve Yenice'de 9 Ocak çarşamba günü taşımalı eğitim ve öğretim tatil edildi.

Kararda, il merkezi ve diğer ilçelerde şu an için bir olumsuzluk bulunmadığı kaydedildi.

AA / Burak Akay - Güncel

Çanakkale, Hisarcık, Lapseki, kar, Güncel, Haber

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