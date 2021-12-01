ARTUKLU, MARDİN (İHA) - Çanakkale Müzesi sergisi Mardin'de açıldı

MARDİN - Çanakkale Müzesi sergisi 12 günlüğüne Mardin'de ziyarete açıldı.

Çanakkale Müzesi 12 günlüğüne Mardian Mall'de Alışveriş Merkezinde açıldı. Açılışa Artuklu Kaymakamı Mesut Tabakçıoğlu, Artuklu Belediyesi Başkanı Abdülkadir Tutaşı ve çok sayıda kişi katıldı. Açılışın ardından Çanakkale Müzesi Genel Koordinatörü Cengiz Yörükaslan rehberliğinde sergi ziyaret edildi. Güzel anlamlı bir sergi olduğunu vurgulayan Artuklu Belediye Başkanı Abdülkadir Tutaşı, "Çanakkale Savaşı'nın bilgileri hep burada. Bilmediğimiz, görmediğimiz birçok şeyi bugün burada tanımış olduk. Bu sergiyi bizden ziyade çocuklarımıza seyret girmemiz lazım. Çünkü ne şartlarda savaşmışız, ne şartlarla başarı kazanmışız gelip burada görsünler. Şimdiki gibi ne silah ne mühimmat ne yiyecek ne içecek vardı ama çok şükür zoru başardık. Bugün de inşallah başaracağız" dedi.

10 yıldan bu yana Çanakkale Müzesini Türkiye'nin en ücra köşelerine kadar taşıdıklarını bildiren Çanakkale Müzesi Genel Koordinatörü Cengiz Yörükaslan, "Bundaki amaç bir gün değil her gün Çanakkale ve Çanakkale'ye gidemeyen oraları görme imkanı olmayan öğrencilere özellikle yönelik çok büyük bir sosyal sorumluluk projesidir" diye konuştu.

"Bin parça malzeme var müzede"

Sergilenin parçaların hepsinin 107 yıllık birebir orijinal malzemeler olduğunu kaydeden Yörükaslan, "Tüm Türkiye genelinde bu sergilemeleri yapıyoruz. Her sene bölge bölge ve Çanakkale'yi bir noktada ayağa getiriyoruz. Gidemeyen, göremeyen hem öğrenciler hem halk kitlesi için çok büyük bir hizmet vermiş oluyor müzemiz. Müze Mardin'e Adana'dan, Gaziantep'ten, Şanlıurfa'dan geldi bir Güneydoğu Anadolu turu yapıyoruz bu sene. Arkada Batman, Diyarbakır, Adıyaman devam edeceğiz. Burada Mardian Mall salonlarında 12'si ne kadar bize burada kalacak. 12 Aralığa kadar açık olacak. Sabah 10.00'dan gece 22.00'a kadar da açık tutacağız ücretsiz olarak" şeklinde konuştu.