Çanakkale müzesi gezici tırı bu akşam 19.00'a kadar açık kalacak
Çanakkale Zaferi'nin 104. Yıl dönümünde yurdun dört bir yanını gezerek Çanakkale ruhunu tüm Türkiye'ye anlatmayı hedefleyen Çanakkale Müzesi Gezici Tırı bu akşam saat 19.00'a kadar gezilebilecek.
Çanakkale Savaşları ve Çanakkale ruhunun, tüm Türkiye'yi gezerek milyonlarla paylaşan Çanakkale Müzesi Gezici Tırı'nın, bu yılki duraklarından biride Nevşehir oldu. Nevşehir Belediyesi'nin organizasyonu ile geçtiğimiz gün Nevşehir'e gelen ve Gülbahçe önünde kurulan müze, Nevşehirlilerden büyük ilgi gördü.
Çanakkale destanı ve kahraman askerlere ait eşyalar ile kullanılan mühimmatın bulunduğu "Gezici Çanakkale Müzesi" ziyaretçileri arasında Nevşehir Belediyesi Özel İnsanlar Eğitim Merkezi'ndeki öğrenciler de vardı.
Vatandaşlarla birlikte müzeyi ziyaret eden öğrenciler, müze yetkililerinden Çanakkale Savaşları'nda kullanılan objeler ve hikayelerin yer aldığı gezici müze hakkında bilgiler aldı.
Vatandaşların ücretsiz olarak gezebilecekleri müze 02.08.2019 (bugün) akşam saat 19.00'a kadar açık kalacak.