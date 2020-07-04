"Çanakkale Mobil Müzesi" Çanakkale ruhunu tüm Türkiye'ye anlatacak
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

"Çanakkale Mobil Müzesi" Çanakkale ruhunu tüm Türkiye'ye anlatacak

Çanakkale Savaşları Tarihi Alan Başkanlığınca hayata geçirilerek, 81 ili dolaşacak olan Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, İskele Meydanı'nda ziyaretçilerine kapılarını açtı.

04.07.2020 14:00 | Son Güncelleme: 04.07.2020 14:06

Çanakkale Savaşları Tarihi Alan Başkanlığınca hayata geçirilerek, 81 ili dolaşacak olan Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, İskele Meydanı'nda ziyaretçilerine kapılarını açtı.

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, AK Parti İl Başkanı Naim Makas, müzeyi gezerek, Çanakkale Savaşları Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir'den bilgi aldı.

Gezinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Aktaş, alan başkanlığının yaptığı bu çalışmanın, Türkiye genelinde zaten var olan Çanakkale ruhunun pekişmesinde ve farkındalık oluşmasında önemli bir katkısı olacağını söyledi.

Projenin iki yıl süreceğini hatırlatan İlhami Aktaş, "Proje, hem Çanakkale'yi şu ana kadar görmemiş insanlarımıza bir tanıtım imkanı olacak hem onların da burayı yaşamalarına vesile olacak hem de ilerleyen günlerde Çanakkale'mize daha fazla insanımızın gelmesini sağlayacak. Çok güzel bir düşünce. Hayırlı uğurlu olsun." dedi.

AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu ise Çanakkale demenin Türkiye demek anlamına geldiğini belirtti.

Bunu Çanakkale'de her zaman dile getirdiklerini ifade eden İskenderoğlu, "Çanakkale, Cumhuriyet'in önsüzünün yazıldığı topraklar. Biz istiyoruz ki Türkiye'nin her noktasındaki çocuklarımız 1915 ruhunu, Çanakkale ruhunu, Çanakkale'de bu toprakları şehitlerimizin, gazilerimizin, ecdadımızın bize hediye etmek için verdiği mücadeleyi, her noktada anlasınlar ve hissetsinler." diye konuştu.

Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi'nin bugün itibariyle yola çıktığını dile getiren Çanakkale Savaşları Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ise konuşmasında şu görüşlere yer verdi:

"İlk önce Çanakkale ve ilçelerini dolaştıktan sonra Türkiye'deki bütün illeri ve bazı ilçeleri dolaşarak, Çanakkale ruhunu her yere taşımayı ve Çanakkale ruhunu her yerde hissettirmeyi amaçlıyoruz. Cumhurbaşkanlığı 100 günlük eylem planı içinde de yer bulmuş bu mobil müze, zaten ortak değerimiz olan Çanakkale'yi, Çanakkale ruhunu bütün Türkiye'deki vatandaşlarımıza taşımak, hissettirmek amacıyla Çanakkale Savaşları Tarihi Alan Başkanlığı tarafından yaptığımız bir projedir. Belki ilk defa bir gezici mobil müzede, tırda engelli asansörümüz de var. Engelli dostu bir proje bu. 81 ilin tamamını dolaşacak, hatta birçok ilçemize de gidecek. 24 ay sürecek bu seyahat, bu yolculuk, 108 noktada vatandaşımızın hizmetinde olacak."

Mobil Müze, Çanakkale'de ilk ziyaretçileri ağırlamasının ardından Edirne'ye doğru yola çıkacak.

Çanakkale Savaşı ile ilgili resimlerin, fotoğrafların, çeşitli görsel materyallerin ve videoların izletileceği ekranların, Çanakkale Cephesi'nden günümüze kalan çeşitli savaş objelerinin sergileneceği bir bölümün ve Çanakkale askerinin heykelinin de bulunduğu Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, Çanakkale ruhunun, tıpkı o gün gibi yaşanabilmesini sağlamak amacıyla projelendirildi.

Dış ses, ambulans ve tasarımlar ile "Al Sancağın Dalgalandığı Her Yerdir Çanakkale" ülküsüyle Çanakkale ruhu, Türkiye'nin dört bir yanına taşınacak

'Çanakkale Mobil Müzesi' Çanakkale ruhunu tüm Türkiye'ye anlatacak

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Tiryakilere kötü haber! Sigara ve alkole ÖTV zammı geldi Haber
Tiryakilere kötü haber! Sigara ve alkole ÖTV zammı geldi
Doğada kendiliğinden yetişmesine rağmen toplaması yasak olan salebin kilosu 900 liraya satılıyor Haber
Doğada kendiliğinden yetişmesine rağmen toplaması yasak olan salebin kilosu 900 liraya satılıyor
Acun Ilıcalı dede oldu! Banu Ilıcalı ilk bebeği Begüm'ü kucağına aldı Haber
Acun Ilıcalı dede oldu! Banu Ilıcalı ilk bebeği Begüm'ü kucağına aldı
Sevdiği kız başkasına verilen genç, veda etmek için video çektikten sonra canına kıydı Haber
Sevdiği kız başkasına verilen genç, veda etmek için video çektikten sonra canına kıydı
Komşuların haber vermesiyle eve geldi, karısı ve 2 çocuğunun cansız bedeniyle karşılaştı Haber
Komşuların haber vermesiyle eve geldi, karısı ve 2 çocuğunun cansız bedeniyle karşılaştı
Ayasofya tartışmaları hakkında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu: İtiraz etmeyeceğiz Haber
Ayasofya tartışmaları hakkında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu: İtiraz etmeyeceğiz
Yagıtay'dan hafta tatili kararı: İşveren, pazar günü dışında da kullandırabilir
Yagıtay'dan hafta tatili kararı: İşveren, pazar günü dışında da kullandırabilir
Ünlü sunucu Kelly Brook'tan cinsel ilişki itirafı: Yaş ilerledikçe daha iyi oluyor
Ünlü sunucu Kelly Brook'tan cinsel ilişki itirafı: Yaş ilerledikçe daha iyi oluyor
'Bu pazar milletvekili seçimi olsa kime oy verirsiniz?' anketi! AK Parti ile CHP'nin arasındaki fark 6 puan
"Bu pazar milletvekili seçimi olsa kime oy verirsiniz?" anketi! AK Parti ile CHP'nin arasındaki fark 6 puan
Sakarya'daki patlamada hayatını kaybeden Havva Çelik'in eşi, karısını son kez gördüğü anı anlattı
Sakarya'daki patlamada hayatını kaybeden Havva Çelik'in eşi, karısını son kez gördüğü anı anlattı
Zeynep Beşerler'den sevgilisini dövdüğü söylenen Ozan Güven'e destek
Zeynep Beşerler'den sevgilisini dövdüğü söylenen Ozan Güven'e destek
30 yıl önce askerimizi şehit eden saldırganlar sınır ötesi operasyonla yakalandı
30 yıl önce askerimizi şehit eden saldırganlar sınır ötesi operasyonla yakalandı
Son dakika: 4 işçinin hayatını kaybettiği fabrikanın sahibi suskunluğunu bozdu
Son dakika: 4 işçinin hayatını kaybettiği fabrikanın sahibi suskunluğunu bozdu
Koronavirüs vakalarında artış görülen Bursa'da tepki çeken görüntüler
Koronavirüs vakalarında artış görülen Bursa'da tepki çeken görüntüler
Konya'da görülen et yiyen örümcekten dolayı vatandaşlar tedirgin
Konya'da görülen et yiyen örümcekten dolayı vatandaşlar tedirgin
En düşük maaş kaç lira olacak? İşte memur ve emeklinin temmuzda alacağı zamlı aylıklar
En düşük maaş kaç lira olacak? İşte memur ve emeklinin temmuzda alacağı zamlı aylıklar
3 çocuk annesi Nermin Gül'ün başarı öyküsü kadınlara ilham olacak!
3 çocuk annesi Nermin Gül'ün başarı öyküsü kadınlara ilham olacak!
En çok bilinen koronavirüs belirtileri yaz aylarıyla birlikte değişti
En çok bilinen koronavirüs belirtileri yaz aylarıyla birlikte değişti
ÖSYM, Mabel Matiz sorusuyla ilgili inceleme başlattı! Sorumlu kişiler soru hazırlama süreçlerinden çıkartılacak
ÖSYM, Mabel Matiz sorusuyla ilgili inceleme başlattı! Sorumlu kişiler soru hazırlama süreçlerinden çıkartılacak
Survivor 2020'nin 126. bölüm fragmanı yayınlandı! Sakatlanan Sercan acılar içinde kıvranıyor
Survivor 2020'nin 126. bölüm fragmanı yayınlandı! Sakatlanan Sercan acılar içinde kıvranıyor
Yaklaşanın öldüğü kuyu için vatandaşlar, önlem alınmasını istiyor
Yaklaşanın öldüğü kuyu için vatandaşlar, önlem alınmasını istiyor
Evde cansız bedeni bulunan kadının oğlu tarafından kedi yüzünden öldürüldüğü ortaya çıktı
Evde cansız bedeni bulunan kadının oğlu tarafından kedi yüzünden öldürüldüğü ortaya çıktı
Rus milyarder Bodrum'da sahili kapatarak çalışanlara 7 bin 500 lira bahşiş bıraktı
Rus milyarder Bodrum'da sahili kapatarak çalışanlara 7 bin 500 lira bahşiş bıraktı
Paylaşım başına en çok para kazanan isimler belli oldu! Dwayne Johnson kazancıyla dudak uçuklattı
Paylaşım başına en çok para kazanan isimler belli oldu! Dwayne Johnson kazancıyla dudak uçuklattı
Dünyaca ünlü model Claudia Romani, ABD'nin kurtuluşunu bayraklı bikinisiyle kutladı
Dünyaca ünlü model Claudia Romani, ABD'nin kurtuluşunu bayraklı bikinisiyle kutladı
Savcılık, Ecrin bebeğin ölümünde 'ihmali bulunan' üvey babaannenin 25 yıl hapsini istedi
Savcılık, Ecrin bebeğin ölümünde 'ihmali bulunan' üvey babaannenin 25 yıl hapsini istedi
Kızını korumak isteyen uzman jandarma öldüresiye darbedildi
Kızını korumak isteyen uzman jandarma öldüresiye darbedildi
'Hz. Süleyman'ın kızıyım' diyerek insanlara kanını içiren kadın, hakim karşısında çark etti
"Hz. Süleyman'ın kızıyım" diyerek insanlara kanını içiren kadın, hakim karşısında çark etti
ABD polisi, cinsel istismara uğrayan genç kadının ihbarını göçmen olduğu için ciddiye almadı
ABD polisi, cinsel istismara uğrayan genç kadının ihbarını göçmen olduğu için ciddiye almadı
Şeyma'yı öldüren babası hakim karşısına çıktı: Müstehcen sitelere girdiğimde kızıma ait fotoğraflar, videolar gördüm
Şeyma'yı öldüren babası hakim karşısına çıktı: Müstehcen sitelere girdiğimde kızıma ait fotoğraflar, videolar gördüm
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yılmaz Tunç Esra Erdoğan Halife Hafter Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli
Magazin Sibel Can Hülya Avşar Gonca Vuslateri İbrahim Tatlıses
Spor Gökhan Töre Fatih Terim Rıza Çalımbay Ivan Obradovic Zeljko Obradovic
Daha Fazla Tbmm Silah Temmuz Sakarya
Şu an buradasınız: "Çanakkale Mobil Müzesi" Çanakkale ruhunu tüm Türkiye'ye anlatacak - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.7.2020 14:07:24. #1.15#
title