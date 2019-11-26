Çanakkale merkezli FETÖ soruşturmasında 16 muvazzaf asker gözaltına alındı

26.11.2019 21:12 | Son Güncelleme: 26.11.2019 21:12

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) askeri mahrem yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında 16 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Çanakkale dahil 15 ilde eş zamanlı başlatılan operasyon sürüyor.

Haklarında yakalama kararı verilenler arasında bir yarbay, üç üsteğmen, bir yedek subay, 8 astsubay ve 8 uzman çavuşun bulunduğu şüphelilerden 16'sı gözaltına alındı.

Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: AA