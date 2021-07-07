Çanakkale merkezli FETÖ operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
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Çanakkale merkezli FETÖ operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Çanakkale merkezli FETÖ operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Sinan Balcıkoca - Haberler | Güncel

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik Çanakkale merkezli operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik Çanakkale merkezli operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca örgütün askeri mahrem yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 2 subay, 4 astsubay, bir emekli astsubay ve daha önce istifa eden bir askeri personel hakkında gözaltı karar verildi.

Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubelerine bağlı ekipler tarafından İstanbul, Ankara, İzmir, Diyarbakır, Muğla ve Konya'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 6 şüpheliyi gözaltına alan ekipler, diğer 2 zanlının yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Balcıkoca

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