Çanakkale merkezli FETÖ operasyonu

Çanakkale merkezli FETÖ operasyonu

Çanakkale'de FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 21 askeri personel hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

27.08.2019 14:19
Çanakkale merkezli FETÖ operasyonu

Çanakkale'de FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 21 askeri personel hakkında yakalama kararı çıkarıldı.


Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Çanakkale merkezli olarak başlatılan eş zamanlı operasyonlar Gaziantep, Ağrı, Hatay, İstanbul, Kahramanmaraş, Niğde, Kocaeli, Hakkari, Ankara, Kırıkkale ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni kapsıyor. Yapılan operasyonlarda şu ana kadar 9 kişinin yakalandığı öğrenildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA
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