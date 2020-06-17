Çanakkale merkezli 4 ilde kaçak içki operasyonunda 17 şüpheli yakalandı Çanakkale merkezli 4 ilde düzenlenen kaçak içki operasyonunda, etil alkolden kaçak içki imalatı ve dağıtımı yaptıkları tespit edilen 17 kişi yakalandı.

Çanakkale merkezli 4 ilde düzenlenen kaçak içki operasyonunda, etil alkolden kaçak içki imalatı ve dağıtımı yaptıkları tespit edilen 17 kişi yakalandı.

Çanakkale Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Biga İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmalarıyla, Biga ilçesinde imalathane olarak kullanıldığı tespit edilen bir ahır ve çok sayıda adrese baskın yapıldı.

Operasyon sonucu kaçak içki imalatı yaptıkları ve bunları dağıttıkları belirlenen 17 şüpheli gözaltına alındı.

Ahırda yapılan aramada 11 tonluk 9 plastik depo, şişe makineleri, bazı içki aromaları, ruhsatsız tabanca, şarjör ve mermiler ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA